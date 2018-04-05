Peker Açıkalın kimdir? Kaç yaşında ve nereli?

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Televizyon HaberleriPeker Açıkalın kimdir? Kaç yaşında ve nereli?
GeriTelevizyon Peker Açıkalın kimdir? Kaç yaşında ve nereli?
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Televizyon
05.04.2018 - 11:46, Son Güncelleme:

Peker Açıkalın kimdir? Kaç yaşında ve nereli?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Peker Açıkalın kimdir? Kaç yaşında ve nereli?

Canlandırdığı karakterler ve zaman zaman basına verdiği demeçlerle gündeme gelen oyuncu Peker Açıkalın'ın kim olduğu, son günlerde en çok merak edilen konulardan biri oldu. Vatandaşlar, Peker Açıkalın'ın kariyerini ve özel hayatını araştırıyor. Peki, Peker Açıkalın kimdir? Peker Açıkalın kaç yaşında ve nereli?

Senaryosunu Gülse Birsel'in yazdığı bir dönem ekranlara damga vuran Avrupa Yakası dizisinde canlandırdığı "Gaffur" karakteri ile tanınan Peker Açıkalın, katıldığı televizyon programları ve zaman zaman basına yaptığı açıklamalar sonrası gündem olmaya devam ediyor. İşte, Peker Açıkalın hakkında merak edilen her şey...

PEKER AÇIKALIN KİMDİR?

1963 yılında Kars'ta dünyaya gelen Peker Açıkalın, ilkokul ve lise eğitiminin ardından küçük yaşlardan itibaren sanata ilgi duyduğu için İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'na girdi ve buradan mezun oldu. Mezun olduktan sonra Nedim Saban, Taner Barlas ve Ali Poyrazoğlu tiyatrolarında oyunculuk yapan Açıkalın, 1992 yılında "Kim Bunlar?" isimli televizyon programı ile TRT 1 kanalında kitlelerin önüne çıkmıştır.

Kariyeri boyunca; Gülşen Abi, Çiçek Taksi, Ekmek Teknesi, Ev Hali, Mert ile Ger Türkün Uzayla İmtihanı, Yahşi Cazibe, Yalan Dünya gibi birçok dizi projesinde yer alan Peker Açıkalın'ın en bilinen ve akıllarda en çok kalan dizisi ise Avrupa Yakası oldu, bu dizde Sütçüoğlu Apartmanı'nın kapıcı ailesinin oğlu olarak karşımıza çıkmış, psikopat tavırları ve çizgili pijaması ile uzun süre adından söz ettirmiştir. Avrupa Yakası'nda kendine özgü çakkıdı dansı ile de hafızalara kazınan sevilen oyuncu, 1,5 yıl rol aldığı diziden çeşitli sebeplerden dolayı ayrılmıştır.

Avrupa Yakası'nın ardından TRT 1 ekranlarında yayınlanan, baş rollerinde Emre Altuğ ve Ragga Oktay'ın bulunduğu Mert ile Gert dizisinde Zihni Göktay 'ın oğlunu olarak karşımıza çıkan Peker Açıkalın, Yahşi Cazibe dizisinde "Peker Pekmez" ve Türk'ün Uzayla İmtihanı dizisinde "Ziya karakterini canlandırmıştır.

Dizi projelerinin yanı sıra çok sayıda sinema filminde de rol alan Peker Açıkalın; Kara Kentin Çocukları, Hababam Sınıfı Merhaba, Hababam Sınıfı Askerde, Hababam Sınıfı Üç Buçuk, Maskeli Beşler İntikam Peşinde, Maskeli Beşler: Kıbrıs,Türkler Çıldırmış Olmalı, Polis Akademisi Alaturka ve son olarak da Mahsun Kırmızıgül'ün filmi "Vezir Parmığı"nda rol almıştır.

İlk evliliğini 1989 yılında Nilüfer Açıkalın ile yapan Peker Açıkalın'ın bu evliliği 1994 yılında son bulmuştur. Niran Ünsal ile 2000 yılında dünyaya gelen Narin Şeker Açıkalın adından bir kızı vardır. 2005 yılında Melek Perim Taşkın ile evlenen Açıkalın'ın bu evlilikten de bir çocuğu olmuş, 2007 yılının mayıs ayında Melek Perim Taşkın'dan da boşanmıştır.

Bir süredir kalp rahatsızlığı problemi yaşayan Peker Açıkalın 2011 yılında bir kalp rahatsızlığı geçirdi ve bir süre hastanede tedavi gördü ardından da 2014 yılında Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde mitral kapak ameliyatı oldu. Son olarak 2017 yılında yine aynı hastaneye yatan Peker Açıkalın'a protez kalp kapağı takılmıştır.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Erkekler bazen çok güzel özür diler: Affedilmek için yazılmış 6 kült parça

"Hastane katı kapatmaya ihtiyacım yok, istersem hastaneyi satın alırım"

Ünlüler bu evlerde yaşıyor!

'Avantgarde' kimdir; neye denir?