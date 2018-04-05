Peker Açıkalın kimdir? Kaç yaşında ve nereli?
Canlandırdığı karakterler ve zaman zaman basına verdiği demeçlerle gündeme gelen oyuncu Peker Açıkalın'ın kim olduğu, son günlerde en çok merak edilen konulardan biri oldu. Vatandaşlar, Peker Açıkalın'ın kariyerini ve özel hayatını araştırıyor. Peki, Peker Açıkalın kimdir? Peker Açıkalın kaç yaşında ve nereli?
Senaryosunu Gülse Birsel'in yazdığı bir dönem ekranlara damga vuran Avrupa Yakası dizisinde canlandırdığı "Gaffur" karakteri ile tanınan Peker Açıkalın, katıldığı televizyon programları ve zaman zaman basına yaptığı açıklamalar sonrası gündem olmaya devam ediyor. İşte, Peker Açıkalın hakkında merak edilen her şey...
PEKER AÇIKALIN KİMDİR?
1963 yılında Kars'ta dünyaya gelen Peker Açıkalın, ilkokul ve lise eğitiminin ardından küçük yaşlardan itibaren sanata ilgi duyduğu için İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'na girdi ve buradan mezun oldu. Mezun olduktan sonra Nedim Saban, Taner Barlas ve Ali Poyrazoğlu tiyatrolarında oyunculuk yapan Açıkalın, 1992 yılında "Kim Bunlar?" isimli televizyon programı ile TRT 1 kanalında kitlelerin önüne çıkmıştır.
Kariyeri boyunca; Gülşen Abi, Çiçek Taksi, Ekmek Teknesi, Ev Hali, Mert ile Ger Türkün Uzayla İmtihanı, Yahşi Cazibe, Yalan Dünya gibi birçok dizi projesinde yer alan Peker Açıkalın'ın en bilinen ve akıllarda en çok kalan dizisi ise Avrupa Yakası oldu, bu dizde Sütçüoğlu Apartmanı'nın kapıcı ailesinin oğlu olarak karşımıza çıkmış, psikopat tavırları ve çizgili pijaması ile uzun süre adından söz ettirmiştir. Avrupa Yakası'nda kendine özgü çakkıdı dansı ile de hafızalara kazınan sevilen oyuncu, 1,5 yıl rol aldığı diziden çeşitli sebeplerden dolayı ayrılmıştır.
Avrupa Yakası'nın ardından TRT 1 ekranlarında yayınlanan, baş rollerinde Emre Altuğ ve Ragga Oktay'ın bulunduğu Mert ile Gert dizisinde Zihni Göktay 'ın oğlunu olarak karşımıza çıkan Peker Açıkalın, Yahşi Cazibe dizisinde "Peker Pekmez" ve Türk'ün Uzayla İmtihanı dizisinde "Ziya karakterini canlandırmıştır.
Dizi projelerinin yanı sıra çok sayıda sinema filminde de rol alan Peker Açıkalın; Kara Kentin Çocukları, Hababam Sınıfı Merhaba, Hababam Sınıfı Askerde, Hababam Sınıfı Üç Buçuk, Maskeli Beşler İntikam Peşinde, Maskeli Beşler: Kıbrıs,Türkler Çıldırmış Olmalı, Polis Akademisi Alaturka ve son olarak da Mahsun Kırmızıgül'ün filmi "Vezir Parmığı"nda rol almıştır.
İlk evliliğini 1989 yılında Nilüfer Açıkalın ile yapan Peker Açıkalın'ın bu evliliği 1994 yılında son bulmuştur. Niran Ünsal ile 2000 yılında dünyaya gelen Narin Şeker Açıkalın adından bir kızı vardır. 2005 yılında Melek Perim Taşkın ile evlenen Açıkalın'ın bu evlilikten de bir çocuğu olmuş, 2007 yılının mayıs ayında Melek Perim Taşkın'dan da boşanmıştır.
Bir süredir kalp rahatsızlığı problemi yaşayan Peker Açıkalın 2011 yılında bir kalp rahatsızlığı geçirdi ve bir süre hastanede tedavi gördü ardından da 2014 yılında Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde mitral kapak ameliyatı oldu. Son olarak 2017 yılında yine aynı hastaneye yatan Peker Açıkalın'a protez kalp kapağı takılmıştır.
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