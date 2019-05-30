Payitaht Abdülhamid'in yeni sezonu ne zaman başlayacak? Son bölümde neler oldu?
TRT1 ekranlarında yayınlanan tarihi dönem dizisi Payitaht Abdülhamid, bu hafta yayınlanan 88. bölümü ile sezon finali yaparak sevenlerine kısa bir süre ara verdi. Dizinin takipçileri nefes kesen bölümün ardından, yeni sezonun ne zaman başlayacağını merak etmeye başladı. Peki, Payitaht Abdülhamid'in 88. bölümünde neler oldu? Payitaht Abdülhamid'in yeni sezonu ne zaman başlayacak? İşte, merak edilenler.
Her hafta cuma akşamları seyirci karşısına çıkan Payitaht Abdülhamid, 31 Mayıs akşamı sezon finali yaparak kısa bir süreliğine izleyenlere veda etti. Dizinin bu haftaki yayınlanan 88. bölümünde nefes kesen anlar yaşandı. Payitaht Abdülhamid'in yeni bölümünde, Abdülhamid düşmanları sonunda amaçlarına ulaştı. Kurşun sesleri saraydan duyulmaya başladı. Gafletlerinin rüzgarlarıyla ayaklanan, hain askerler kendi hünkarlarına, kendi devletlerine, kendi mahremlerine saldırdı. Peki, dizinin yeni sezonu ne zaman başlayacak? İşte, Payitaht Abdülhamid'in son bölümünde yaşananlar.
SEZON FİNALİNDE NELER OLDU?
Sabahattin Abdülhamid’i merhametinden vurmayı planlamıştır. Abdülhamid’i ve sarayını hedef alan gemiler Payitaht’a yaklaşmaktadır. Abdülhamid tehlikenin farkında ama nereden geleceğini bilememektedir. Rothshild ve Vembery, Abdülhamid’in muazzam tertibiyle hayatlarının şokunu yaşarlar.
Halil Halid Joris’ten adamlarının yerini öğrenmeye çalışırken Joris onu oyuna getirmeyi başarır. Bilmeden Halil Halid’e kendi adamlarının ölüm emrini verdirir. Tatar, Söğütlü, Nadir Bey ve Asaf Emre diri diri mezarlarına gömülürken Halil Halid, bu sefer onları kurtarmayı başaracak mıdır?
Bidar’ın ve haremdekilerin katılacağı bir hayır organizasyonu, halktan yüzlerce kişinin de onlarla birlikte hayatlarını kaybedeceği bir felakete dönüşür.
Abdülhamid düşmanları sonunda amaçlarına ulaşır. Kurşun sesleri saraydan duyulmaya başlar. Gafletlerinin rüzgarlarıyla ayaklanan, hain askerler kendi hünkarlarına, kendi devletlerine, kendi mahremlerine saldırmaktadır. Abdülhamid’in yanında ailesi ve ona sadık bir avuç paşası vardır. Karşılarındaki düşman ise çok, silahları güçlüdür. Abdülhamid her türlü korunma ve kaçış teklifini ret edip eline silahını alır. Ona sadık paşaları da kendilerini Abdülhamid’e siper eder. Şehzadeleri de babalarının yanındadır.
Hainlere karşı; devleti, hakkı, haysiyeti ve haremi savunurken son nefeslerini vermek için…
YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Dizinin yeni sezonunun ne zaman başlayacağı ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Fakat televizyonların yeni sezon programları göz önünde bulundurulduğunda eylül ayı gibi yeni sezonun başlaması bekleniyor.
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