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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haber Giriş: 17.10.2019 - 19:19, Son Güncelleme:

Payitaht Abdülhamid'in yeni bölümünde neler olacak? İşte Payitaht Abdülhamid'in 92. bölüm fragmanı

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Payitaht Abdülhamid'in yeni bölümünde neler olacak? İşte Payitaht Abdülhamid'in 92. bölüm fragmanı

Cuma akşamları izleyici karşısına çıkan Payitaht Abdülhamid, bu hafta 92. bölümü ile sevenleriyle buluşacak. Bir haftalık aranın ardından heyecanına bu hafta devam edecek olan dizide, Ahmet Paşa’nın ihanetine inanmayan Abdülhamid'in düşüncelerini, Ahmet Paşa'nın ağzından dökülen cümleleri değiştirecek. Peki, Payitaht Abdülhamid'in yeni bölümünde neler olacak? İşte Payitaht Abdülhamid'in 92. bölüm fragmanı.

TRT1 ekranlarında yayınlanan Payitaht Abdülhamid 18 Ekim Cuma akşamı yeni bölümü ile seyirci karşısına çıkacak. Payitaht Abdülhamid'in 92. bölümünde  Naime, Bidar ve Cemile cephesi büyük bir krize neden olacak. Dizinin yeni bölümünde, Abdülhamid ve Ahmet Paşa arasındaki kadim anlaşma bozulacak mı? sorusu damga vuracak. İşte, Payitaht Abdülhamid'in yeni bölümünde yaşanacaklara dair ipuçları.

PAYİTAHY ABDÜLHAMİD'İN 92. BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Abdülhamid Ahmet Paşa’nın ihanetine inanmaz, ancak Ahmet Paşa’nın kendi ağzından duyunca inanacaktır buna... Rus sefir de görüşmelerine izin vermez. Abdülhamid meselenin aslını öğrenmek için Ahmet Paşa’yla görüşmek zorundadır, bir yol bulmaya çalışır. Zalman ve Cavid’in engellemelerine rağmen keskin zekasıyla diplomatik bir yol bulur. Ahmet Paşa geldiğinde söyledikleri herkesi çok şaşırtacaktır.

Halil Halid İmro örgütüne silah satılmasını engellemeyi başarır, ama bu aynı zamanda da başına yeni bir dert açar. Silah fuarının Payitaht’a yapılabilmesi için Halil Halid ve adamlarına çok iş düşer. Abdülhamid silah tüccarlarının canlarını onlara emanet eder.

Bidar Sultan Darülhayr-ı Ali’deki misyonerlik faaliyetlerinin ardında kimlerin olduğunu çözmeye çalışmaktadır. Abdülhamid’le konuşurlar ve olayın araştırılması için mektebe hafiye yerleştirmeye karar verirler. Naime de Darülhayr-i Ali’ye gidecek hafiye öğretmenlerden biri olmak ister. Ancak Bidar müsaade etmez. Naime müsaade almamasına rağmen mektebe gider. Bu işin sonucu Naime, Bidar ve Cemile cephesinde büyük bir krize yol açar.

Halil Halid ve adamları silah tüccarlarını korumayı başarabilecek midir? Abdülhamid ve Ahmet Paşa arasındaki kadim anlaşma yoksa bozulacak mıdır? Ahmet Paşa’yı celladına teslim eden düşmanlar, bu sefer kazanacak mıdır?

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