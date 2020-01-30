Payitaht Abdülhamid'in yeni bölüm fragmanı yayınlandı! İşte Payitaht Abdülhamid 106. bölüm fragmanı

TRT1'de yayınlanan Payitaht Abdülhamid, 31 Ocak Cuma akşamı 106. bölümü ile sevenlerinin karşısına çıkacak. Payitaht Abdülhamid'in bu haftaki bölüm fragmanı yeni bölüm öncesi yayınlandı. Dizinin yeni bölüm fragmanında ekranlara yansıyan anlar bu hafta şaşırtıcı gelişmelerin yaşanacağının ipuçlarını verdi. İşte, Payitaht Abdülhamid 106. yeni bölüm fragmanı ve özeti.

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Zalman’ın sokakları ayaklandıran tertibi sonuç verir. Alman bankası demiryolu işinden çekilir. Abdülhamid hem Almanları tekrar masaya oturtmak, hem de İngilizleri işin içine çekmek için bir hamle yapar. Zülüflü’den haberi alan Zalman, buna engel olmak için Abdülhamid’in tertibine karşı bir hamlede bulunur. Zalman’ın planladığı tertip Ahmet Paşa ve İsmail Hakkı’yı canlarına mal olacak bir tuzağın içine düşür.



Bidar, Abdülhamid’in onu affedeceği konusunda umutsuzluğa kapılır ve kendini affettirmenin çarelerini arar... Cemile, Blavatsky için tehlike oluşturmaya başlayınca ölüm fermanı çıkar.



Halil Halid ailesine ettiği yemini tutmak ve Ziya Sami’nin cezasını vermek için Abdülhamid’den izin alır. Ama tam meydanda Ziya Sami’nin cezasını kesecekken birileri gelip onu kurtarır. Ziya Sami’yi kaçırtan ise Halil Halid’ten alacağı intikam ateşiyle yaşayan Yanık’tır. Halil Halid, Payitahttaki nizamı Yanık’ın bozduğunu da anlar. Yanık, Ziya Sami’yi Halil Halid’in elinden kurtarabilecek midir? Halil Halid payitahtı tekrar huzura kavuşturmak için ne yapacaktır?



Bir yanda Cemile, bir yanda Ahmet Paşa ve İsmail Hakkı canlarını kurtarabilecekler midir? Abdülhamid Zalman’ın hain planlarını bertaraf edip amacına ulaşabilecek midir?