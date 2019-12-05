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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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05.12.2019 - 20:20, Son Güncelleme:

Payitaht Abdülhamid'in yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Gustav'un sırrı çözülecek mi?

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Payitaht Abdülhamid'in yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Gustav'un sırrı çözülecek mi?

TRT1 ekranlarında her cuma yayınlanan tarihi dönem dizisi Payitaht Abdülhamid, bu hafta yeni bölümü ile sevenlerinin karşısına çıkacak. Payitaht Abdülhamid'in 99. bölümünde Abdülhamid’in Gustav hakkındaki şüpheleri Selim Paşa’nın onu vurmasıyla artacak. Peki, Payitaht Abdülhamid'de bu hafta başka neler olacak? İşte, Payitaht Abdülhamid 99. bölüm fragmanı ve özeti.

Sevilen dizi Payitaht Abdülhamid, 6 Aralık Cuma akşamı 99. bölümü ile ekranlara gelecek. Dizinin bu haftaki yayınlanan bölüm fragmanına Abdülhamid Gustav’ın düşmanlığını ispat edebilecek mi? sorusu damga vurdu. İşte, Payitaht Abdülhamid'in yeni bölüm fragmanı.

PAYİTAHT ABDÜLHAMİD'İN YENİ BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Abdülhamid’in Gustav hakkındaki şüpheleri Selim Paşa’nın onu vurmasıyla artar. Yoksa aradıkları düşman gözleri önündeki Gustav’mıdır? Meçhul düşmana Zülüflü aracılığıyla telgraf çeker. Telgrafa gelecek cevap Gustav’ın beraatı olacaktır. Ama Gustav hastanede, iki oğlu da saraydadır. Telgrafa cevap verecek kimse yoktur. Abdülhamid Gustav’ın düşmanlığını ispat edebilecek midir?

Ahmet Paşa devletin içinde olduğu söylenen çetenin peşindedir. Topladığı bilgiler onu tek bir isme götürür. Abdülhamid’in hiç beklemediği, güvendiği bir isimdir bu... Yaptığı tertiple gerçeği ortaya çıkaracak, kim suçlu, kim değil anlayacaktır. Bir buluşma ayarlanır. Abdülhamid’in gözü önündeki buluşmaya kim gidecektir?



Halil Halid rahibe meselesini çözüp İmro’nun planını bozmuş, ama Naib’in şüphelerinin artmasına engel olamamıştır. Naib verdiği yanlış bilgiyle Tatarları tuzağa çeker. Halil Halid arkadaşlarını son ada kurtarmayı başarır. Ama Naib’in Halil Halid’i çaresiz bırakacak başka bir planı daha vardır. Halil Halid yapılacak katliamı önlemek için kendi canı pahasına saraya istihbaratını gönderir. Saraydan gelecek emir ne olacak, Naib’in planı tutacak mıdır?

Blavatsky Çemberlitaş konağını almak ve altından kazdıracağı tünelle Ahit Sandığı’na ulaşmak için hesaplarını yapar. Nihayet dünyayı yönetme gücü kendisinin de içinde olduğu gizli cemiyetlerin eline geçecektir!

Bu arada da Gülcemal’in Hristiyan olduğunu öğrenen Mehmet’in ölüm hükmünü verir. Bidar da iyi niyetle Mehmet ve Gülcemal’in aralarının neden bozulduğunu araştırmaktadır. Gülcemal’in yalan söylediğini öğrenecek midir? Cemile’ye kocasından gelen mektup onu çok zor bir durumda bırakır. Bidar, Cemile’nin kocasıyla ilgili durumunu anlayacak mıdır? Mehmet ölecek midir?

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