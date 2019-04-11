Payitaht Abdülhamid'in yeni bölüm fragmanı yayınlandı | Abdülhamid'den büyük ders

Ulu Hakan' unvanı ile taçlandırılan Sultan Abdülhamid Han’ın hayatının son 13 yılını anlatan ve Başrollerini Bülent İnal, Özlem Conker, Hakan Boyav, Selen Öztürk ve Saygın Soysal'ın yaptığı, TRT1'in sevilen dizisi Payitaht Abdülhamid 82. bölümü ile 12 Nisan'da saat 20.00'da ekranlara gelecek. Payitaht Abdülhamid'in yeni bölümünde, Rothshsild, Abdülhamid’i köşeye sıkıştırdığından çok emindir. Ancak Abdülhamid’in ise başka bir planı vardır. İşte, dizinin yeni bölümü ile ilgili merak edilenler.

82. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Abdülhamid’in sabrı taşmış ve Fuat hainine hak ettiği cezayı kesmiştir. Şimdi karşısında düşmanlıklarını ona açıkça ilan eden Rothshild ve Sabahattin vardır. Sabahattin tüm gücü ve hırsıyla Paris’te toplanacak Jön Türk kongresi için çalışmaktadır. Ancak önüne bir engel çıkar. Rotshsild’in bu engeli halletmesini bekler. Rothshsild, Abdülhamid’i köşeye sıkıştırdığından çok emindir. Ancak Abdülhamid’in ise başka bir planı vardır

.Halil Halid ve ekibi Jorris’in Payitaht’taki heroin ağını koparmak ve Cezzar’ın kanını yerde bırakmamak için harekete geçerler. Jorris truva atı gibi Halil Halidlerin arasına soktuğu oğluyla onlara tuzak kurarken, Halil Halidler de onları kendi tuzaklarına çekerler. Silahlar çekilir! Tatar, Cezzar’ın intikamını alırken, Halil Halid hiç beklemediği yerden, namlunun ucunda bulur kendini.

Seniha, Bidar’a Şivenaz hakkındaki tüm gerçeği söyleyecekken başına gelen beklenmedik bir olay herkesi çok üzecektir. Bu arada, Seniha’nın zehirlendiği ve bunu yapan kişinin Bidar’ı kaçırdığı ve Yahudi bağlantısı da deşifre olur.

Nihayet ortaya çıkan haremdeki bu yılan, yaptıklarının bedelini canıyla mı ödeyecek? Halil Halid bu kez, düştüğü büyük tuzaktan kurtarabilecek mi? Abdülhamid, Mahmut Paşa’nın da yardımıyla Rothshild ve Sabahattin’e nasıl büyük bir ders verecek?

SON BÖLÜMÜN ÖZETİ

Payitaht Abdülhamid'in geçtiğimiz hafta ekranlara gelen 81. bölümünde şunlar yaşandı;

Dışardan ve içeriden yapılan saldırılar Abdülhamid’i ve devleti bir kez daha zor duruma sokmayı başarır. Abdülhamid’in aldığı zekice önlemler sadece zaman kazandırır. Meseleyi çözecek netice ise yıllar evvel Abdülhamid’in kazandığı bir gönül sayesinde alınacaktır. Fuat ve Vembery’in hamlelerinden tatmin olmayan Rothshild, işlerin başına geçmek üzere Payitaht’a gelir.

Joris Halil Halid’i alt etmek için kendi çocuğunu bile kullanmaktan çekinmemiştir. Ama Halil Halid küçük bir çocuk üzerinden paye kazanmak istemez. Düşmanının karşısına mertçe çıkıp savaşmak için sonunda aradığı adresi bulur.

Akif Naime’nin gerçekte kim olduğunu öğrenirken, Zeynep de kardeşine ve Halil’e kurulan tuzağı öğrenip Şivenaz’a bilenir. Seniha, Şivenaz’ın verdiği ilaçların etkisiyle aklını kaybetmek üzeredir. Ancak bir yolunu bulup Bidar’a Şivenaz hakkındaki gerçeği söyler.

Bidar ve Seniha başlarına gelecek felaketten kurtulabilecek mi? Halil Halid içine düştüğü büyük tuzak karşısında ne yapacak? Abdülhamid ve Ahmet Paşa; Fuat’a, yaptıklarının bedelini canıyla ödetmeyi düşünürken, Rotschild nasıl bir hamleye hazırlanmaktadır?