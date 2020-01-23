Payitaht Abdülhamid'in yeni bölüm fragmanı yayınlandı! 105. bölümde neler olacak?

TRT1 ekranlarında yayınlanan Payitaht Abdülhamid'in merakla beklenen yeni bölüm fragmanı izleyici karşısına çıktı. Dizinin yeni bölümüne dair ipuçlarını verdiği fragmanında ilginç anlar yer aldı. İşte, Payitaht Abdülhamid 105.bölüm fragmanı ve detayları.

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Gustav, Vladimir’i kurtaramasa da kendini Abdülhamid’in gözünde aklamayı başarır. Selim Paşa da Karaso’yu saraydan çıkarmıştır. Abdülhamid, demiryoluna İngiliz ve Rusların engel olmamaları için bir çare düşünür. Zülüflü Abdülhamid’in her adımını Zalman’a haber vermektedir. Zalman’ın ilk hedefi demiryolu projesini hüsrana uğratmaktır. Abdülhamid demiryolunun Türkmenlerin şehirlerinden, bu devletin kuruluşunda kanını akıtmışların yöresinden geçmesini istemektedir. Güzergahın tespiti için Ahmet Paşa ve İsmail Hakkı’yı vazifelendirir. Peşlerindeki düşmandan habersiz olan Ahmet Paşa ve İsmail Hakkı’yı büyük bir tehlike beklemektedir.



Halil Halid artık yolun sonuna gelmiştir. Ferdinand da ondan şüphelenmektedir. Öte yandan canı pahasına görevini tamamlamak zorundadır.



Bidar, Abdülhamid’in ona küskünlüğünden dolayı son derece üzgündür. Naime annesine Abdülkadir’in saraydan gittiğini haber verir. Bidar bu olayda da kendini suçlar. Abdülhamid karısını sevmekte ama affedememektedir... İkilem yaşar. Bidar bunun üzerine saraydan ayrılır...



Blavatsky’nin planları sonucu yüreklerinde büyük acılarla saraydan ayrılan Abdülkadir ve Bidar nerededirler?



Halil Halid Balkanlardaki görevini bitirip arkadaşlarına kavuşacak, Payitahta dönebilecek midir?



Zalman’ın planından habersiz olan Abdülhamid, Ahmet Paşa ve İsmail Hakkı’yı göreve değil ölüme mi göndermiştir?