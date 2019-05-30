Payitaht Abdülhamid'in sezon finali fragmanı yayınlandı | 88. bölümde neler olacak?
TRT1 ekranlarında yayınlanan tarihi dönem dizisi Payitaht Abdülhamid, bu hafta yayınlanacağı 88. bölümü ile sezon finali yapacak. Sevenlerine kısa bir süre ara verecek olan dizinin 88. bölümünde yine heyecanlı anlar yaşanacak. Peki, Payitaht Abdülhamid'in sezon finalinde neler olacak? İşte, Payitaht Abdülhamid'in 88. bölüm fragmanı...
Her hafta cuma akşamları seyirci karşısına çıkan Payitaht Abdülhamid, 31 Mayıs akşamı sezon finali yaparak kısa bir süreliğine izleyenlere veda edecek. Dizinin bu haftaki yayınlanacak olan 88. bölümüne dair fragmanı yayınlandı. Payitaht Abdülhamid'in yeni bölümünde, Abdülhamid düşmanları sonunda amaçlarına ulaşır. Kurşun sesleri saraydan duyulmaya başlar. Gafletlerinin rüzgarlarıyla ayaklanan, hain askerler kendi hünkarlarına, kendi devletlerine, kendi mahremlerine saldırır. İşte, Payitaht Abdülhamid'in 88. bölümünde yaşanacaklara dair bazı bilgiler.
SEZON FİNALİNDE NELER OLACAK?
Sabahattin Abdülhamid’i merhametinden vurmayı planlamıştır. Abdülhamid’i ve sarayını hedef alan gemiler Payitaht’a yaklaşmaktadır. Abdülhamid tehlikenin farkında ama nereden geleceğini bilememektedir. Rothshild ve Vembery, Abdülhamid’in muazzam tertibiyle hayatlarının şokunu yaşarlar.
Halil Halid Joris’ten adamlarının yerini öğrenmeye çalışırken Joris onu oyuna getirmeyi başarır. Bilmeden Halil Halid’e kendi adamlarının ölüm emrini verdirir. Tatar, Söğütlü, Nadir Bey ve Asaf Emre diri diri mezarlarına gömülürken Halil Halid, bu sefer onları kurtarmayı başaracak mıdır?
Bidar’ın ve haremdekilerin katılacağı bir hayır organizasyonu, halktan yüzlerce kişinin de onlarla birlikte hayatlarını kaybedeceği bir felakete dönüşür.
Abdülhamid düşmanları sonunda amaçlarına ulaşır. Kurşun sesleri saraydan duyulmaya başlar. Gafletlerinin rüzgarlarıyla ayaklanan, hain askerler kendi hünkarlarına, kendi devletlerine, kendi mahremlerine saldırmaktadır. Abdülhamid’in yanında ailesi ve ona sadık bir avuç paşası vardır. Karşılarındaki düşman ise çok, silahları güçlüdür. Abdülhamid her türlü korunma ve kaçış teklifini ret edip eline silahını alır. Ona sadık paşaları da kendilerini Abdülhamid’e siper eder. Şehzadeleri de babalarının yanındadır.
Hainlere karşı; devleti, hakkı, haysiyeti ve haremi savunurken son nefeslerini vermek için…
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