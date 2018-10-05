Payitaht Abdülhamid'in Selim Paşa'sı Taner Ertürkler kimdir?
Başarılı oyuncu Taner Ertürkler, yeni yayın dönemine başlayan Payitaht Abdülhamid'in oyuncuları arasında yer almaya başladı. TRT 1 ekranlarında yayınlanan dizide 'Selim Paşa' olarak izleyici karşısına çıkan Taner Ertürkler'in kim olduğu merak konusu oldu. Peki, Payitaht Abdülhamid'in Selim Paşa'sı Taner Ertürkler kimdir?
Geçtiğimiz yıl Kanal D’nin sevilen dizisi "İsimsizler"de "Ahmet Akıncı" adlı cesur bir polisi canlandıran Taner Ertürkler bu sezon Payitaht Abdülhamid dizisinde yer alıyor. İşte, Payitaht Abdülhamid'in Selim Paşa'sı Taner Ertürkler hakkında tüm detaylar...
16 Kasım 1971 tarihinde Berlin'de dünyaya gelen Taner Ertürkler, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü mezunudur. 1996 yılında rol aldığı "Tatlı Kaçıklar" dizisi ile televizyon dünyasına adım atan Taner Ertürkler; Küçük Hanımefendi, Adanalı, Üvey Aile, Kayıp Prenses Unutma Beni, Gurbet Kadını, Bir İstanbul Masalı, Nisan Yağmuru, 7 Numara gibi çok sayıda dizi projesinde yer aldı.
2017'de Kanal D ekranlarında yayınlanan başrollerini Uğur Güneş ve Algı Eke’nin paylaştığı "İsimsizler" dizisinin kadrosunda da yer alan Taner Ertürkler son olarak Payitaht Abdülhamid dizisinde "Selim Paşa" rolü ile ekranlara döndü.
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