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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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18.04.2019 - 18:30, Son Güncelleme:

Payitaht Abdülhamid neden yok? | Payitaht Abdülhamid'in 83. bölümü ne zaman?

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Payitaht Abdülhamid neden yok? | Payitaht Abdülhamid'in 83. bölümü ne zaman?

TRT1 ekranlarında cuma akşamları izleyici ile buluşan Payitaht Abdülhamid'in 83. bölümünü sabırsızlıkla bekleyenler, dizinin bu haftaki bölümünün yayın akışında yer almaması nedeniyle internette araştırma yapmaya başladı. Payitaht Abdülhamid bu hafta 19 Nisan Cuma akşamı tekrar bölümü ile yayınlanacak. Peki, Payitaht Abdülhamid neden yok? Payitaht Abdülhamid'in 83. bölümü ne zaman? İşte, dizi ile ilgili merak edilen detaylar.

Sultan Abdülhamid Han’ın hayatının son 13 yılını anlatan Payitaht Abdülhamid'in, bu hafta yayınlanması beklenen bölümü TRT1'in yayın akışında yer almadı. Dizinin yeni bölümünün yayınlanmayacak olması Payitaht Abdülhamid hayranlarının merakına neden oldu. Peki, Payitaht Abdülhamid'in 19 Nisan akşamı yayınlanması beklenen 83. bölümü neden yok? Payitaht Abdülhamid'in yeni bölümü ne zaman yayınlanacak? İşte, Payitaht Abdülhamid ile ilgili bazı bilgiler.

PAYİTAHT ABDÜLHAMİD 19 NİSAN'DA NEDEN YOK?

Payitaht Abdülhamid hayranları yeni bölümü sabırsızlıkla beklerken, TRT1'in yayın akışında yer alan bilgiye göre dizinin beraat kandili sebebiyle bu hafta tekrar bölümü ile ekranlara geleceği görüldü. Payitaht Abdülhamid'in 83. bölümü 26 Nisan Cuma günü izleyici ile buluşacak.

SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU

Payitaht Abdülhamid'in geçtiğimiz hafta yayınlanan 82. bölümünde şunlar yaşanmıştı; Abdülhamid’in sabrı taşmış ve Fuat hainine hak ettiği cezayı kesmiştir. Şimdi karşısında düşmanlıklarını ona açıkça ilan eden Rothshild ve Sabahattin vardır. Sabahattin tüm gücü ve hırsıyla Paris’te toplanacak Jön Türk kongresi için çalışmaktadır. Ancak önüne bir engel çıkar. Rotshsild’in bu engeli halletmesini bekler. Rothshsild, Abdülhamid’i köşeye sıkıştırdığından çok emindir. Ancak Abdülhamid’in ise başka bir planı vardır.

Halil Halid ve ekibi Jorris’in Payitaht’taki heroin ağını koparmak ve Cezzar’ın kanını yerde bırakmamak için harekete geçerler. Jorris truva atı gibi Halil Halidlerin arasına soktuğu oğluyla onlara tuzak kurarken, Halil Halidler de onları kendi tuzaklarına çekerler. Silahlar çekilir! Tatar, Cezzar’ın intikamını alırken, Halil Halid hiç beklemediği yerden, namlunun ucunda bulur kendini.

Seniha, Bidar’a Şivenaz hakkındaki tüm gerçeği söyleyecekken başına gelen beklenmedik bir olay herkesi çok üzecektir. Bu arada, Seniha’nın zehirlendiği ve bunu yapan kişinin Bidar’ı kaçırdığı ve Yahudi bağlantısı da deşifre olur.

Nihayet ortaya çıkan haremdeki bu yılan, yaptıklarının bedelini canıyla mı ödeyecek? Halil Halid bu kez, düştüğü büyük tuzaktan kurtarabilecek mi? Abdülhamid, Mahmut Paşa’nın da yardımıyla Rothshild ve Sabahattin’e nasıl büyük bir ders verecek?

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