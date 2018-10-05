Payitaht Abdülhamid'in Murad'ı Volkan Keskin kimdir?
Ünlü oyuncu Volkan Keskin, Payitaht Abdülhamid'in kadrosuna dahil oldu. Sevilen dizide 'Murad' rolünü oynayacak oyuncunun kim olduğu, kariyeri ve diğer bilgileri diziseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Payitaht Abdülhamid'in Murad'ı Volkan Keskin kimdir? İşte, merak edilen tüm detaylar...
Volkan Keskin 16 Ağustos 1983 tarihinde Samsun'da doğmuştur. 19 Mayıs Üniversitesi Elektronik Bölümü mezunudur. Daha sonra Haliç Üniversitesi'nde Tiyatro Bölümü'nde "Tiyatro ve Tv Oyunculuğu" üzerine yüksek lisans eğitimini tamamladı.
2005 yılında modellik kariyerine başlayan Volkan Keskin, 2007 yılında yayımlanan ve başrol oyuncusu olduğu "Dağlar Delisi" isimli dizi ile televizyon dünyasına adım attı. 2015 yılında Türkiye- İran arasındaki ilk ortak yapım film özelliğini taşıyan ve çekimleri Van ve İran'da yapılan, yönetmenliğini İran asıllı Moharram Zeinal Zadeh' in yaptığı "Yarının Adı Başka" filminde "Mustafa" karakterini canlandırdı.
2017 yılında “İsimsizler” dizisinde İstihbaratçı Kürşad rolünde seyirci karşısına çıkan Volkan Keskin, son olarak Payitaht Abdülhamid dizisinde rol almaya başladı.
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