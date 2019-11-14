Payitaht Abdülhamid'in 96. bölüm fragmanı yayınlandı! Yeni bölümde neler olacak?

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Televizyon HaberleriPayitaht Abdülhamid'in 96. bölüm fragmanı yayınlandı! Yeni bölümde neler olacak?
GeriTelevizyon Payitaht Abdülhamid'in 96. bölüm fragmanı yayınlandı! Yeni bölümde neler olacak?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Televizyon
14.11.2019 - 20:36, Son Güncelleme:

Payitaht Abdülhamid'in 96. bölüm fragmanı yayınlandı! Yeni bölümde neler olacak?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Payitaht Abdülhamid'in 96. bölüm fragmanı yayınlandı! Yeni bölümde neler olacak?

Cuma akşamları TRT1 ekranlarında sevenlerinin karşısına çıkan Payitaht Abdülhamid'in yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Sevilen dizinin bu haftaki bölümünde, Abdülhamid de karşısındaki düşmanın kim olduğunu öğrenmek için Zülüflü ile birlikte bir tertip yapacak. Peki, Payitaht Abdülhamid'in yeni bölümünde neler olacak? İşte, Payitaht Abdülhamid'in 96. bölüm fragmanı ve yeni bölüme dair ipuçları.

Bülent İnal'ın başrolünde yer aldığı Payitaht Abdülhamid, 15 Kasım Cuma akşamı yeni bölümü ile ekranlara gelecek. Heyecanın giderek attığı dizide bu hafta merak uyandıran sahneler yaşanacak. İşte, Payitaht Abdülhamid'in yeni bölüm fragmanı ve 96. bölüme dair merak edilenler.

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Abdülhamid bir cihan harbinin yaklaşmakta olduğunu anlar, hamlelerini ona göre planlamaya başlar. Payitaht’ta açılan silah fuarında Osmanlı’nın büyük miktarda silah alacağı duyurulur. Bu durum Osmanlı’yı işgal etme hayali kuran Zalman’ın hiç işine gelmez. Hem Abdülhamid’in tutukladığı Zülüflü’yü kurtarmak, hem de Osmanlı’nın silah alımını engellemek için acımasız bir kumpas kurar. Abdülhamid de karşısındaki düşmanın kim olduğunu öğrenmek için Zülüflü ile birlikte bir tertip yapar. Zülüflü’nün Abdülhamid’e verdiği cevap ise kafaları karıştırır.

Halil Halid Abdülhamid’in istediği gibi abisi Ziya Sami’yle işbirliği yapmış, kral Ferdinand’ın karşısına çıkmayı başarır. Ama şimdi ona güvenirliğini ispatlamak zorundadır. Ferdinand Halil Halid’e şimdiye kadar aldığı en zor vazifeyi verir.

Gülcemal’in Bidar’ın ölümü ile ilgili tekrarlayan kabuslarında gördüğü kadın, Payitaht’a henüz gelen Madam Blavatsky’dir… Blavatsky’nin Payitaht’a gelmekteki gizli amacı, Ahit Sandığı’nı bulmaktır. Bu arada Bidar ve Naime, misyonerliğin ardındaki gerçek ismin kim olduğunu çözerler.

Cemile Sultan ise kendisine gelen pusulayla kocasının hala yaşadığından şüphe edip olayın peşine düşer. İpuçları onu Payitaht’ta bir eve sürükler.

Blavatsky’nin davetiyle gittiği cemiyette Bidar’ı bekleyen büyük tehlike nedir?

Halil Halid aldığı zor vazifeyi yerine getirebilecek mi?

Abdülhamid Zalman’ın kumpasına karşı nasıl bir tertip kuracak?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle