Payitaht Abdülhamid'in 94. bölümünde savaş planı! İşte Payitaht Abdülhamid'in yeni bölüm fragmanı
TRT1 ekranlarında yayınlanan ve ilgiyle izlenen Payitaht Abdülhamid, bu hafta 94. bölümü ile seyirci karşısına çıkacak. Payitaht Abdülhamid'in bu haftaki bölümünde, Zalman savaşın ayak seslerini payitahta yankılatmak için acımasız bir plan yapacak. Osmanlı ve İngilizleri karşı karşıya getirmek istenen planda Payitaht'a bombalı fıçılar yerleştirilecek. İşte, Payitaht Abdülhamid'in yeni bölüm fragmanı...
Cuma akşamları sevenleri ile buluşan tarihi dönem dizisi Payitaht Abdülhamid, 1 Kasım'da yeni bölümüyle yayınlanacak. Dizinin bu haftaki bölümünde, Payitaht'a kurulan hain tuzak karşısında, "Abdülhamid bombaları patlamadan bulup durdurabilecek mi?" sorusu merak uyandıracak. Peki, Payitaht Abdülhamid'in yeni bölümünde başka neler olacak? İşte, dizinin 94. bölüm fragmanı ve kısa özeti.
YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Abdülhamid kimyasal silah satan bir tüccarı tutuklamıştır. Zalman savaşın ayak seslerini payitahta yankılatmak için acımasız bir plan yapar. İngiliz sefirini tüccarı serbest bıraktırmak için saraya gönderir. Böylece Osmanlı ve İngilizleri karşı karşıya getirecek, sonrasında tüccarın serbest bırakılması için Payitaht’ta kimyasal bombalar patlatacak ve nihayet beklediği savaşı başlatacaktır. Sokaklarda patlamaya hazır üç fıçı barut dolaşmaya başlar. Ahmet Paşa peşlerine düşer. Ama bulduğu fıçılar kimsayal olmayan barutlardır. Tehlike Payitaht’ın sokaklarında kol gezmektedir.
Joris Robina’nın kızını alabilmek için geri döner. Çocuk Darülhayrı Ali’dedir. Ve almak için de Halil Halid’in iznine muhtaçtır. Halil Halid’i tuzağa düşürüp ele geçirirler. Halil Halid’in adamları okul yolunda önlerini keser. Silahlar birbirine doğrultulurken çok yakınlarında küçük çocuklar vardır.
Haremde Nureddin vebaya yakalanınca kıyamet kopar. Cemile, Bidar’ı suçlar büyük bir öfkeyle. Naime ise kapalı kaldığı bodrum katında olayların sandığından daha büyük olduğunu anlar ve Bidar Sultan’la birlikte misyonerliğin ardındaki ismi araştırmaya devam eder. Bu arada veba salgını bütün haremi sarar… Ortalıkta panik havası hakimdir.
Abdülhamid ve Bidar araştırmaları sonucu Payitaht’ta vebaya dair bir vaka olmadığını öğrenirler, mikrobun saraya kasıtlı sokulduğunu anlarlar… Ama kimdir bu hain?
Halil Halid Joris’in elinden kurtulup çocukları koruyabilecek midir?
Abdülhamid bombaları patlamadan bulup durdurabilecek midir?
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