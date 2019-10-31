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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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31.10.2019 - 19:58, Son Güncelleme:

Payitaht Abdülhamid'in 94. bölümünde savaş planı! İşte Payitaht Abdülhamid'in yeni bölüm fragmanı

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Payitaht Abdülhamid'in 94. bölümünde savaş planı! İşte Payitaht Abdülhamid'in yeni bölüm fragmanı

TRT1 ekranlarında yayınlanan ve ilgiyle izlenen Payitaht Abdülhamid, bu hafta 94. bölümü ile seyirci karşısına çıkacak. Payitaht Abdülhamid'in bu haftaki bölümünde, Zalman savaşın ayak seslerini payitahta yankılatmak için acımasız bir plan yapacak. Osmanlı ve İngilizleri karşı karşıya getirmek istenen planda Payitaht'a bombalı fıçılar yerleştirilecek. İşte, Payitaht Abdülhamid'in yeni bölüm fragmanı...

Cuma akşamları sevenleri ile buluşan tarihi dönem dizisi Payitaht Abdülhamid, 1 Kasım'da yeni bölümüyle yayınlanacak. Dizinin bu haftaki bölümünde, Payitaht'a kurulan hain tuzak karşısında, "Abdülhamid bombaları patlamadan bulup durdurabilecek mi?" sorusu merak uyandıracak. Peki, Payitaht Abdülhamid'in yeni bölümünde başka neler olacak? İşte, dizinin 94. bölüm fragmanı ve kısa özeti.

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Abdülhamid kimyasal silah satan bir tüccarı tutuklamıştır. Zalman savaşın ayak seslerini payitahta yankılatmak için acımasız bir plan yapar. İngiliz sefirini tüccarı serbest bıraktırmak için saraya gönderir. Böylece Osmanlı ve İngilizleri karşı karşıya getirecek, sonrasında tüccarın serbest bırakılması için Payitaht’ta kimyasal bombalar patlatacak ve nihayet beklediği savaşı başlatacaktır. Sokaklarda patlamaya hazır üç fıçı barut dolaşmaya başlar. Ahmet Paşa peşlerine düşer. Ama bulduğu fıçılar kimsayal olmayan barutlardır. Tehlike Payitaht’ın sokaklarında kol gezmektedir.

Joris Robina’nın kızını alabilmek için geri döner. Çocuk Darülhayrı Ali’dedir. Ve almak için de Halil Halid’in iznine muhtaçtır. Halil Halid’i tuzağa düşürüp ele geçirirler. Halil Halid’in adamları okul yolunda önlerini keser. Silahlar birbirine doğrultulurken çok yakınlarında küçük çocuklar vardır.

Haremde Nureddin vebaya yakalanınca kıyamet kopar. Cemile, Bidar’ı suçlar büyük bir öfkeyle. Naime ise kapalı kaldığı bodrum katında olayların sandığından daha büyük olduğunu anlar ve Bidar Sultan’la birlikte misyonerliğin ardındaki ismi araştırmaya devam eder. Bu arada veba salgını bütün haremi sarar… Ortalıkta panik havası hakimdir.
Abdülhamid ve Bidar araştırmaları sonucu Payitaht’ta vebaya dair bir vaka olmadığını öğrenirler, mikrobun saraya kasıtlı sokulduğunu anlarlar… Ama kimdir bu hain?
Halil Halid Joris’in elinden kurtulup çocukları koruyabilecek midir?

Abdülhamid bombaları patlamadan bulup durdurabilecek midir?

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