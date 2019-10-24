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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Televizyon
24.10.2019 - 19:29, Son Güncelleme:

Payitaht Abdülhamid'in 93. bölüm fragmanı yayınlandı! Yeni bölümde neler olacak?

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Payitaht Abdülhamid'in 93. bölüm fragmanı yayınlandı! Yeni bölümde neler olacak?

TRT1 ekranlarında yayınlanan Payitaht Abdülhamid, bu hafta 93. bölümü ile sevenleriyle buluşacak. Payitaht Abdülhamid'in cuma akşamı yayınlanacak olan yeni bölümünde Cevad’ın konuşmasına mani olmak için öldürüleceğini bilen Abdülhamid bir tertip yapar. Hastaneye ilk gelen kişi, aradığı elin bir uzantısı olacak ancak duyduğu isim Abdülhamid’i şok edecek. Peki, Payitaht Abdülhami'in yeni bölümde başka neler olacak? İşte, Payitaht Abdülhamid'in 93. bölüm fragmanı.

Cuma akşamları yayınlanan tarihi dönem dizi Payitaht Abdülhamid, 25 Ekim akşamı sevenlerinin karşısına yeni bölümü çıkacak. Dizinin geçen haftaki bölümünde yaşanan heyecanlı anların ardından, Payitaht Abdülhamid'in yeni bölümünde neler olacağı izleyenler tarafından merak konusu oldu. İşte, Payitaht Abdülhamid'in yeni bölüm kısa özeti.

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Abdülhamid dostunu kurtarmış, düşmanlarının hamlesini bertaraf etmiştir. Tutuklu bulunan Cevad, tüm bu oyunları kuran kanlı eli bulmasına yardım edecektir. Ancak Cevad zehirlenerek hastaneye kaldırılır. Mutfaktan çıkan bir yemek sebep olmuştur zehirlenmesine. Abdülhamid şüphelendiği Ester ve Gustav’ı çağırtır. Cevad’ın konuşmasına mani olmak için öldürüleceğini bilen Abdülhamid bir tertip yapar. Hastaneye ilk gelen kişi, aradığı elin bir uzantısı olacaktır. Ancak duyduğu isim Abdülhamid’i şok eder.

Halil Halid Robina’yı en zayıf yerinden yakalamış, onu çaresiz bırakmıştır. Joris’in Zalman’dan aldığı görevi açıklamak zorunda kalır Robina... Halil Halid planlanan suikasta engel olmayı başarır. Ama sinsice mekanlarına giren bir düşman, onlara bir paket bırakmıştır. Patlamak üzere olan bir paket...

Naime ve Bidar Cemile Sultan’ın gösterdiği sert tepki yüzünden çok üzülmüşlerdir. Misyonerlik faaliyetlerinin ardındaki kişiyi araştırma çabaları da başlarına büyük bir bela açacaktır. Saraydakiler bu büyük beladan nasıl etkilenecektir?

Cemile Sultan’ın Zülüflü İsmail ile yapacağı ittifak nedir?

Halil Halid ve adamları düşmanın tuzağından kurulabilecek midir?

Ester ve Gustav’a karşı şüpheleri devam Abdülhamid’in, hainleri ortaya çıkarmak için yapacağı hamle başarıya ulaşacak mı?

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