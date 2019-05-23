Payitaht Abdülhamid'in 87. bölüm fragmanı yayınlandı | Şivenaz ölecek mi?
TRT1 ekranlarında cuma akşamları izleyici karşısına çıkan ve büyük beğeni toplayan Payitaht Abdülhamid'in 87. bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin 24 Mayıs tarihinde yayınlanacak olan yeni bölümü yine izleyicilere nefes kesen anlar yaşatacak. Peki, Payitaht Abdülhamid'in 87. bölümünde neler yaşanacak? İşte, Payitaht Abdülhamid'in yeni bölümünde yaşanacaklar ve 87. bölüm fragmanı...
ES Film’in yapımcılığını üstlendiği tarihi dönem dizisi Payitaht Abdülhamid, TRT1 ekranlarında 87. bölümü ile 24 Mayıs'ta izleyici ile buluşacak. Payitaht Abdülhamid'in 87. bölümünde, Seniha Şivenaz’dan kurtulmaları gerektiğini savunacak ve kendini bir anda Şivenaz’ın başına gelecek büyük felaketin suçlusu olarak bulacaktır. Peki, Şivenaz ölecek mi?İşte, Payitaht Abdülhamid ile ilgili merak edilenler.
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD'İN 87. BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?
Abdülhamid etrafındaki hainlerin maskesini bir bir indirmektedir. Vembery kurtuluş ümidi olmaksızın zindana atılır. Rothschild meydana sürdüğü tüm adamlarını kaybedince son çare olarak Sabahattin’i görür. Sabahattin büyük bir ihtilal hazırlığındadır. Önündeki tek engel Abdülhamid’e itaatkar su götürmez hassa ordusudur. Rothschild bu engeli aşacaktır ve askerler aralarına giren nifak yüzünden ayaklanacaklardır.
Şivenaz Müslüman olma yolunda ilerlerken, Bidar ona yardımcı olur. Seniha ise Şivenaz’a hiç güvenmemekte, üstelik son günlerde başına ard arda gelen tuhaf olaylardan dolayı Şivenaz ve ayindeki adamlarından şüphe etmektedir. Seniha Şivenaz’dan kurtulmaları gerektiğini savunacak ve kendini bir anda Şivenaz’ın başına gelecek büyük felaketin suçlusu olarak bulacaktır.
Halil Halid ise Söğütlü ve Asaf’ı Jorris’ten kurtarmaya çalışırken diğer adamlarını da kaybeder. Jorris Halil Halid’in adamlarını büyük bir ikilemde bırakır. Ya canlarını feda ettikleri devlete, Halil Halid’e ihanet edecekler, ya da Jorris’in tehdidine boyun eğip masum çocukların hayatlarını kurtaracaklardır.
Çocukları kurtarmak uğruna Halil Halid feda edilecek mi? Şivenaz ölecek ve Seniha mahkum mu edilecek? Abdülhamid Rothschild’in tertibiyle kendi askerleri tarafından mı vurulacak?
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