Payitaht Abdülhamid'in 87. bölüm fragmanı yayınlandı | Şivenaz ölecek mi?

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Televizyon HaberleriPayitaht Abdülhamid'in 87. bölüm fragmanı yayınlandı | Şivenaz ölecek mi?
GeriTelevizyon Payitaht Abdülhamid'in 87. bölüm fragmanı yayınlandı | Şivenaz ölecek mi?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Televizyon
23.05.2019 - 18:46, Son Güncelleme:

Payitaht Abdülhamid'in 87. bölüm fragmanı yayınlandı | Şivenaz ölecek mi?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Payitaht Abdülhamid'in 87. bölüm fragmanı yayınlandı | Şivenaz ölecek mi?

TRT1 ekranlarında cuma akşamları izleyici karşısına çıkan ve büyük beğeni toplayan Payitaht Abdülhamid'in 87. bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin 24 Mayıs tarihinde yayınlanacak olan yeni bölümü yine izleyicilere nefes kesen anlar yaşatacak. Peki, Payitaht Abdülhamid'in 87. bölümünde neler yaşanacak? İşte, Payitaht Abdülhamid'in yeni bölümünde yaşanacaklar ve 87. bölüm fragmanı...

ES Film’in yapımcılığını üstlendiği tarihi dönem dizisi Payitaht Abdülhamid, TRT1 ekranlarında 87. bölümü ile 24 Mayıs'ta izleyici ile buluşacak. Payitaht Abdülhamid'in 87. bölümünde, Seniha Şivenaz’dan kurtulmaları gerektiğini savunacak ve kendini bir anda Şivenaz’ın başına gelecek büyük felaketin suçlusu olarak bulacaktır. Peki, Şivenaz ölecek mi?İşte, Payitaht Abdülhamid ile ilgili merak edilenler.

PAYİTAHT ABDÜLHAMİD'İN 87. BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Abdülhamid etrafındaki hainlerin maskesini bir bir indirmektedir. Vembery kurtuluş ümidi olmaksızın zindana atılır. Rothschild meydana sürdüğü tüm adamlarını kaybedince son çare olarak Sabahattin’i görür. Sabahattin büyük bir ihtilal hazırlığındadır. Önündeki tek engel Abdülhamid’e itaatkar su götürmez hassa ordusudur. Rothschild bu engeli aşacaktır ve askerler aralarına giren nifak yüzünden ayaklanacaklardır.

Şivenaz Müslüman olma yolunda ilerlerken, Bidar ona yardımcı olur. Seniha ise Şivenaz’a hiç güvenmemekte, üstelik son günlerde başına ard arda gelen tuhaf olaylardan dolayı Şivenaz ve ayindeki adamlarından şüphe etmektedir. Seniha Şivenaz’dan kurtulmaları gerektiğini savunacak ve kendini bir anda Şivenaz’ın başına gelecek büyük felaketin suçlusu olarak bulacaktır.

Halil Halid ise Söğütlü ve Asaf’ı Jorris’ten kurtarmaya çalışırken diğer adamlarını da kaybeder. Jorris Halil Halid’in adamlarını büyük bir ikilemde bırakır. Ya canlarını feda ettikleri devlete, Halil Halid’e ihanet edecekler, ya da Jorris’in tehdidine boyun eğip masum çocukların hayatlarını kurtaracaklardır.

Çocukları kurtarmak uğruna Halil Halid feda edilecek mi? Şivenaz ölecek ve Seniha mahkum mu edilecek? Abdülhamid Rothschild’in tertibiyle kendi askerleri tarafından mı vurulacak?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Magazin Haberleri

Sıradaki Haber
Biraz yavaş uçsunlar bence!
Hediye TIR' ile kaza yaptı
Beren'in yüzü gülüyor
Turabi Amerika'yı salladı! 'Başardım Acun abi'