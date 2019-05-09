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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Televizyon
09.05.2019 - 18:41, Son Güncelleme:

Payitaht Abdülhamid'in 86. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Son bölümde neler oldu?

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Payitaht Abdülhamid'in 86. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Son bölümde neler oldu?

TRT1 ekranlarında her hafta cuma akşamları yayınlanan ve ilgiyle takip edilen tarihi dönem dizisi Payitaht Abdülhamid, 85. bölümü ile ekranlara geldi. Payitaht Abdülhamid'in bu haftaki bölümünde, Abdülhamid kurduğu dahiyane oyunla Rothshild’i çaresiz bıraktı. Rothshild Abdülhamid’in elindeki belgeleri almak için kaçırılan eski vekilleri bulmak zorunda kaldı. Peki, Payitaht Abdülhamid'in 86. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Son bölümde neler oldu?

ES Film’in yapımcılığını üstlendiği, zorlu dönemin güçlü padişahı II.Abdülhamid’in hayatından esinlenilerek öyküleştirilen Payitaht Abdülhamid, yeni bölümü ile yine nefesleri kesti. Dizinin bu haftaki bölümünde, Abdülhamid vakit kazandırması için Mahmut Paşa’yı vazifelendirir. Vicinio Sander’i rehin almış, Süleyman mabedinin haritasını da ele geçirmiştir. İşte, Payitaht Abdülhamid'in 85. bölümünde yaşananlar ve yeni bölüm fragmanı ile merak edilenler...

Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandığı zaman haberimize eklenecektir. 

85. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Abdülhamid kurduğu dahiyane oyunla Rothshild’i çaresiz bırakır. Rothshild Abdülhamid’in elindeki belgeleri almak için kaçırılan eski vekilleri bulmak zorundadır. Vembery Rothshild’in bu çaresizliğini kullanmaya kalkınca, Rothshild de Vembery’i ele ver. Ama ikisinin planları da, Avukat lakaplı kişinin tertibiyle alt üst olur. Bu arada, İngiliz gemileri şehri bombalamak üzere yaklaşmaktadır.

Abdülhamid vakit kazandırması için Mahmut Paşa’yı vazifelendirir. Vicinio Sander’i rehin almış, Süleyman mabedinin haritasını da ele geçirmiştir. Artık Halil Halid ve Jorris’in ortak düşmanıdır. Garo ise ikisinden de habersiz kendi tertibini yapar. Bu kez çok can yakacaktır.

Şivenaz zindana atılmıştır. Kendini kurtarmak için yaptığı şeytani plan ise Bidar’ı ve tüm sarayı yasa boğacaktır. Şivenaz’ın son kurbanı kim olacak? Mahmut Paşa gemileri Payitaht’tan uzak tutmayı başarabilecek mi? Abdülhamid’in izini sürdüğü gizemli avukat kim? Abdülhamid Rotschild düellosunun galibi kim olacak?

 

 

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