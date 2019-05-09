Payitaht Abdülhamid'in 85. bölüm fragmanı yayınlandı | Gizemli avukat kim?

ES Film’in yapımcılığını üstlendiği, zorlu dönemin güçlü padişahı II.Abdülhamid’in hayatından esinlenilerek öyküleştirilen Payitaht Abdülhamid, yeni bölümü ile yine nefesleri kesecek. Dizinin bu haftaki bölümünde, Abdülhamid vakit kazandırması için Mahmut Paşa’yı vazifelendirir. Vicinio Sander’i rehin almış, Süleyman mabedinin haritasını da ele geçirmiştir. İşte, Payitaht Abdülhamid'in 85. bölümü ile ilgili ipuçları ve yeni bölüm fragmanı...

85. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Abdülhamid kurduğu dahiyane oyunla Rothshild’i çaresiz bırakır. Rothshild Abdülhamid’in elindeki belgeleri almak için kaçırılan eski vekilleri bulmak zorundadır. Vembery Rothshild’in bu çaresizliğini kullanmaya kalkınca, Rothshild de Vembery’i ele ver. Ama ikisinin planları da, Avukat lakaplı kişinin tertibiyle alt üst olur. Bu arada, İngiliz gemileri şehri bombalamak üzere yaklaşmaktadır.



Abdülhamid vakit kazandırması için Mahmut Paşa’yı vazifelendirir. Vicinio Sander’i rehin almış, Süleyman mabedinin haritasını da ele geçirmiştir. Artık Halil Halid ve Jorris’in ortak düşmanıdır. Garo ise ikisinden de habersiz kendi tertibini yapar. Bu kez çok can yakacaktır.



Şivenaz zindana atılmıştır. Kendini kurtarmak için yaptığı şeytani plan ise Bidar’ı ve tüm sarayı yasa boğacaktır. Şivenaz’ın son kurbanı kim olacak? Mahmut Paşa gemileri Payitaht’tan uzak tutmayı başarabilecek mi? Abdülhamid’in izini sürdüğü gizemli avukat kim? Abdülhamid Rotschild düellosunun galibi kim olacak?

PAYİTAHT ABDÜLHAMİD'İN 84. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Abdülhamid’i öldürmek üzere, sarayı ve Payitaht’ı bombalamaya gelen İngiliz gemileri hızla şehre yaklaşmaktadırlar. Rothschild, Abdülhamid’in elindeki belgeleri almak için İngiliz gemilerini durdurmak, kaçırılan eski vekilleri bulmak zorundadır. Vekiller Vembery’in elindedir. Vembery bu kez sadece kendisi için savaşmaktadır. Hem Abdülhamid’e, hem de Rothschild’e istediklerini yaptırabilmek için acımasızca saldırır. Yapılan bir katliam Abdülhamid’i kahreder. Rothshcild Abdülhamid’e karşı eski gücünü kazanabilmek ve Vembery’den kurtulmak için Şivenaz’la bir plan yapar. Şivenaz Abdülhamid’in karşısına çıkar, ama bu kez son oyununu oynayacaktır.

Halil Halid ve adamları Joris’i yakalamaya çalışırken Vicinio’nun ortaya çıkması dengeleri değiştirir. Halil Halid Vicinio’nun kaçırdıklarını kurtarabilmek için uğraşırken Joris’le yolları tekrar kesişir.

Şivenaz, Seniha’yı etkisiz hale getirmiş, Bidar’ın tam itimadını kazanmanın peşine düşmüştür. Ancak bu kez hiçbir şey planladığı gibi gitmeyecektir.