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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Televizyon
14.03.2019 - 20:48, Son Güncelleme:

Payitaht Abdülhamid'in 78. bölüm fragmanı yayınlandı! Yeni bölümde neler olacak?

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Payitaht Abdülhamid'in 78. bölüm fragmanı yayınlandı! Yeni bölümde neler olacak?

TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan tarihi dizi Payitaht Abdülhamid'in bu hafta yayınlanacak olan 78. bölümünün 2. fragmanı yayınlandı. Her hafta heyecanın giderek arttığı dizinin yeni bölümünde, Abdülhamid’in sonunda sabrı taşar ve Fuat’ın cezasını keser. Peki, Payitaht Abdülhamid'in 78. bölümünde neler olacak? Yeni bölüm fragmanlarında başka neler var?

Başrollerinde Bülent İnal, Özlem Conker, Hakan Boyav, Selen Öztürk ve Saygın Soysal gibi isimlerin yer aldığı Payitaht Abdülhamid dizisi bu hafta 78. bölümüyle ekranlara gelecek. Yeni bölüm öncesi pek çok ipucu veren 2. fragman yayınlandı. İşte, Payitaht Abdülhamid'in 78. bölüm fragmanları ve yeni bölüme dair kısa bir özet...

Yönetmen koltuğunda genç yönetmen Emre Konuk'un oturduğu Payitaht Abdülhamid'in 15 Mart'ta yayınlanacak yeni bölümünde; Abdülhamid’in sonunda sabrı taşar ve Fuat’ın cezasını keser. Vembery ve Şivenaz sıranın kendilerine gelmesinden korkarken yeni bir plan yapmaktan geri durmayacaklardır.



Sabahattin ise Jön Türklere Ermeni çetecilerin desteğini almak için bir plan yapar. Bu plan sayesinde Osmanlı topraklarından büyük bir parça da koparacaklardır. Düşmanın işbirliği ile Abdülhamid bir kez daha zor duruma düşer. Ama kimsenin hesap etmediği, Abdülhamid’in uzun zaman önce aldığı bir tedbir, şer ittifakının bütün planını bozar.

Halil Halid ve adamları Payitaht’ı Jorris’in dağıttığı heroinden temizlemek için uğraşmaktadır. Jorris işlerine engel olan Halil Halid’i önünden çekmek için bu sefer de okul çocuklarını hedef alır. Alçakça saldırır. Halil Halid şimdi çocukları korumak zorundadır.

Seniha Şivenaz’ın tehdidi altında sıkışmış, çıkış yolu aramaktadır. Bidar giderek ikilinin hallerinden şüphelenirken, Seniha bulaştığı bir tertipte suçüstü yakalanır. Her şeyi itiraf etmekten başka çaresi yoktur. Seniha’nın itirafı sonrasında ne olacak? Bidar, Naime’nin gizlice Akif’le görüştüğünü öğrenecek mi? Halil Halid içine düşeceği savaştan galip çıkabilecek mi? Abdülhamid şer ittifakını nasıl bir planla bozacak?

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