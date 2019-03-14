Payitaht Abdülhamid'in 78. bölüm fragmanı yayınlandı! Yeni bölümde neler olacak?
TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan tarihi dizi Payitaht Abdülhamid'in bu hafta yayınlanacak olan 78. bölümünün 2. fragmanı yayınlandı. Her hafta heyecanın giderek arttığı dizinin yeni bölümünde, Abdülhamid’in sonunda sabrı taşar ve Fuat’ın cezasını keser. Peki, Payitaht Abdülhamid'in 78. bölümünde neler olacak? Yeni bölüm fragmanlarında başka neler var?
Başrollerinde Bülent İnal, Özlem Conker, Hakan Boyav, Selen Öztürk ve Saygın Soysal gibi isimlerin yer aldığı Payitaht Abdülhamid dizisi bu hafta 78. bölümüyle ekranlara gelecek. Yeni bölüm öncesi pek çok ipucu veren 2. fragman yayınlandı. İşte, Payitaht Abdülhamid'in 78. bölüm fragmanları ve yeni bölüme dair kısa bir özet...
Yönetmen koltuğunda genç yönetmen Emre Konuk'un oturduğu Payitaht Abdülhamid'in 15 Mart'ta yayınlanacak yeni bölümünde; Abdülhamid’in sonunda sabrı taşar ve Fuat’ın cezasını keser. Vembery ve Şivenaz sıranın kendilerine gelmesinden korkarken yeni bir plan yapmaktan geri durmayacaklardır.
Sabahattin ise Jön Türklere Ermeni çetecilerin desteğini almak için bir plan yapar. Bu plan sayesinde Osmanlı topraklarından büyük bir parça da koparacaklardır. Düşmanın işbirliği ile Abdülhamid bir kez daha zor duruma düşer. Ama kimsenin hesap etmediği, Abdülhamid’in uzun zaman önce aldığı bir tedbir, şer ittifakının bütün planını bozar.
Halil Halid ve adamları Payitaht’ı Jorris’in dağıttığı heroinden temizlemek için uğraşmaktadır. Jorris işlerine engel olan Halil Halid’i önünden çekmek için bu sefer de okul çocuklarını hedef alır. Alçakça saldırır. Halil Halid şimdi çocukları korumak zorundadır.
Seniha Şivenaz’ın tehdidi altında sıkışmış, çıkış yolu aramaktadır. Bidar giderek ikilinin hallerinden şüphelenirken, Seniha bulaştığı bir tertipte suçüstü yakalanır. Her şeyi itiraf etmekten başka çaresi yoktur. Seniha’nın itirafı sonrasında ne olacak? Bidar, Naime’nin gizlice Akif’le görüştüğünü öğrenecek mi? Halil Halid içine düşeceği savaştan galip çıkabilecek mi? Abdülhamid şer ittifakını nasıl bir planla bozacak?
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