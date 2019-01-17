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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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17.01.2019 - 20:31, Son Güncelleme:

Payitaht Abdülhamid'in 70. bölüm fragmanı yayınlandı! Yeni bölümde neler olacak?

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Payitaht Abdülhamid'in 70. bölüm fragmanı yayınlandı! Yeni bölümde neler olacak?

TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan tarihi dizi Payitaht Abdülhamid'in bu hafta yayınlanacak olan 70. bölümünün 2. fragmanı yayınlandı. Her hafta heyecanın giderek arttığı dizinin yeni bölümünde Abdülhamid, Fuat’ın hainliğini kendi gözleri ile görecek. Peki, Payitaht Abdülhamid'in 70. bölümünde neler olacak? Yeni bölüm fragmanında başka neler var?

Başrollerinde Bülent İnal, Özlem Conker, Hakan Boyav, Selen Öztürk ve Saygın Soysal gibi isimlerin yer aldığı Payitaht Abdülhamid dizisi bu hafta 70. bölümüyle ekranlara gelecek. Yeni bölüm öncesi pek çok ipucu veren 2. fragman yayınlandı. İşte, Payitaht Abdülhamid'in 70. fragmanları ve yeni bölüme dair kısa bir özet...

Yönetmen koltuğunda genç yönetmen Emre Konuk'un oturduğu Payitaht Abdülhamid'in 18 Ocak'ta yayınlanacak yeni bölümünde; Abdülhamid, Fuat’ın hainliğini kendi gözleri ile görmüştür.  Sadece onu değil, işbirlikçilerini de cezalandırmak için büyük bir tertip yapar.

Halil Halid Samuel belasından kurtulmuş, ama Zeynep’i de kaybetmiştir. Rothshild Abdülhamid’i alt etmek için elindeki en tehlikeli adamı, Edward Jorris ile birlikte Payitaht’a gelir. Jorris Payitaht’a adım atar atmaz, Halil’i can evinden vurur. Adım adım onu kurduğu kapana çeker.

Abdülhamid keskin zekasıyla Vembery’in neyin peşinde olduğunu anlar.  Vembery ise, Şivenaz ve Fuat’ın esaretinden kurtulmak için çok tehlikeli bir oyun oynar.

Bidar, Abdülhamid’e Naime ve Abdülkadir’in Şivenaz ile kurdukları ortaklıktan bahseder. Ailede iyice gerilen ipler kopma noktasına mı gelecek? Şivenaz’ın sarayda düşürdüğü not, onun sonu mu olacak? Halil Halid Jorris’in kurduğu tuzağa düşecek mi? Abdülhamid Fuat için nasıl bir hüküm verecek ve Rotshild’le nasıl bir siyasi düelloya girecek?

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