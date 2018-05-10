Payitaht Abdülhamid'in 50. bölümünde hainin kim olduğu belli oluyor!
TRT 1 ekranlarından izleyiciyle buluşan tarihi dizi Payitaht Abdülhamid'in bu hafta yayınlanacak olan 50. bölümünün 2. fragmanı yayınlandı. Her hafta heyecanın giderek arttığı dizinin yeni bölüm 2. fragmanında, Abdülhamid’in kurduğu plan işe yarar ve Paşalardan kimin hain olduğu anlaşılır. Peki, Payitaht Abdülhamid'in 50. bölümünde neler olacak? Yeni bölüm fragmanında başka neler var?
Başrollerinde Bülent İnal, Özlem Conker, Hakan Boyav, Selen Öztürk, Can Sipahi ve Bahadır Yenişehirlioğlu gibi isimlerin yer aldığı Payitaht Abdülhamid dizisi bu hafta 50. bölümüyle ekranlara gelecek. Yeni bölüm öncesi pek çok ipucu veren 2. fragman yayınlandı. Fragmanda en çok dikkat çeken, Abdülhamid’in söylediği 'Haini bulduk' sözleri oldu. İşte, Payitaht Abdülhamid'in 50. bölüm fragmanları ve yeni bölüme dair kısa bir özet...
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD 50. BÖLÜM FRAGMANLARI
Yönetmenliğini Emre Konuk’un yaptığı, senaryosunu Uğur Uzunok, Ayça Mutlugil, Hale Çalap ve Hamza Akyıldız’ın kaleme aldığı Payitaht Abdülhamid’in bu hafta yayınlanacak 50. bölümünde, Fehim Paşa’nın adamları limanda kendilerini yalnız bıraktığı ve İrena’nın peşinden gittiği için isyan eder onun emrinden çıkarlar. Fehim Paşa adamlarına ateş püskürürken, İrena’nın bir melek mi, yoksa casus olarak yanına sokulmuş bir şeytan mı olduğundan emin değildir.
Naime zehirlenmiş, Bidar başında endişeyle iyileşmesini beklemektedir. Hatice ve Kemalettin için verilen ağır hükümle yıkılan Seniha’nın son çabaları, Bidar’la arasının büsbütün açılmasına neden olacaktır. Mehmet Selim, Efsun’un bindiği ata ilaç verildiğini öğrenir. Bu bilgi ve beraberinde gelişecek olaylar Handan’ı oldukça zor durumda bırakacaktır.
Öte yandan, Abdülhamid için kurulan suikast planı işlerken, öte yandan Abdülhamid’in kurduğu plan işe yarar ve Paşalardan kimin hain olduğu anlaşılır. Bütün işaretler tek bir kişiyi, Mahmud Paşa’yı göstermektedir!
SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?
Payitaht Abdülhamid'in geçtiğimiz hafta yayınlanan 49. bölümünde, Abdülhamid keskin zekâsı sayesinde bir kez daha tiyatroda gerçekleşecek olan suikastın önüne geçip dünya harbinin çıkmasına engel olur. Aynı gece Fehim Paşa tiyatroda Parvus’u görmüş ancak emin olamamıştır. Parvus ise ayağına dolanan Fehim Paşa için bu defa güzel bir tuzak hazırlığı içindedir.
Abdülhamid tüm dünyadaki Müslümanlara daha iyi bir hayat sunmak için çalışmalar yaparken Parvus da boş durmaz. Bu defa, Abdülhamid ve Hanedanlığı yok edecek ölümcül bir plana girişir. Bu plan için İstanbul’daki masonları bir araya toplayacaktır. Üstelik Abdülhamid’in yakın çevresindeki iki Paşa da bu masonların arasındadır. Parvus, onların yanına Mahmud Paşa’yı da katmakta kararlıdır. Mahmud Paşa bir kere daha Abdülhamid’e ihanet edecek midir?
Kemalettin ve Hatice’nin geçmişte yaşadıkları aşkı öğrenen Naime deliye döner. Bidar ve Seniha’nın da durumdan haber olduğunu duyunca daha da yıkılır. Seniha ve Bidar’ın arası bu mesele yüzünde bir kere daha gerilirken Naime, Hatice ve Kemalettin’i kendisiyle birlikte ölüme götürecek büyük bir oyun hazırlar. Abdülkadir’in arkasından Sarayın altındaki dehlize inip kaybolan Mislimelek’i ise büyük bir tehlike beklemektedir.
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