Payitaht Abdülhamid'in 102. bölüm fragmanı yayınlandı! Tahsin Paşa ölecek mi?

Bület İnal ve Özlem Coner'in başrollerini paylaştığı Payitaht Abdülhamid, 27 Aralık Cuma akşamı izleyici karşısına çıkacak. Sevilen dizinin yeni bölümünde, Halil Halid Abdülhamid'in payitahttaki düşmanını öğrenmek için Ferdinand’ın peşine düşecek. İşte, Payitaht Abdülhamid'in yeni bölüm fragmanları ve özeti.

PAYİTAHT ABDÜLHAMİD'İN YENİ BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Abdülhamid Ferdinand’a düzenlenen suikastı Osmanlı hafiyelerinin üzerine kalmaktan kurtarır. Ferdinand Zalman’la görüşür. Amaçları güç birliği yapıp Abdülhamid’i alt etmektir. Ama Abdülhamid’in elinde Ferdinand’ı tahtından edecek bir belge vardır. Zalman Ferdinand’ı kurtarmak için belgeyi ele geçirmeye çalışır. Tahsin Paşa’nın hastalığı nükseder, Tahsin Paşa yatağa düşer. Zalman Osmanlı’nın silah alımına da mani olur. Ferdinand’a silahları aldırıp Osmanlı’nın itibarını yerle bir edecektir. Silahların parası maden işletmeciliği yapmak isteyen bir Fransız tüccardan alınacaktır. Abdülhamid bunu öğrenir. Fransız tüccarı köşeye sıkıştırıp madenler için ihale açtırır. Halil Halid Abdülhamid’in payitahttaki düşmanını öğrenmek için Ferdinand’ın peşindedir. Ferdinand Zalman ile görüşürken Halil Halid baskın yapar. Cemile kocasının hayatından umudunu kesmişken, onu yeniden heveslendirecek bir gelişme olur. Bu arada Blavatsky konağı satın alamayınca eski planı gündeme gelir. Gülcemal Mehmet’le evlenecektir! Hem de hemen! Bidar ve Cemile aşevi olma hazırlığındaki konağı denetlemeye giderler ve alt katı görmek isterler. Aşağıda ahit sandığına açılan tüneli görmek üzerelerken, Anna ve Balavatsky nefeslerini tutarlar, Blavatsky silahını çeker. Silah kimin ölümüne neden olacaktır? İhaleyi kim kazanacak, Abdülhamid Zalman’ın oyunu bozabilecek midir? Abdülhamid’in getirttiği hekim Tahsin Paşa’yı iyileştirebilecek midir? Halil Halid Zalman’ın gerçek kimliğini ortaya çıkarabilecek midir?