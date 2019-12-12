Payitaht Abdülhamid'in 100. bölüm fragmanı yayınlandı! Zalman Sabahattin’le işbirliği yapıyor

TRT1'in sevilen tarihi dönem dizisi Payitaht Abdülhamid 13 Aralık Cuma akşamı 100. bölümü ile ekranlara gelecek. Dizinin yayınlanan yeni bölüm fragmanına Tahsin Paşa’nın hastalığı damga vurdu. Peki, Tahsin Paşa ölecek mi? İşte, Payitaht Abdülhamid'in yeni bölüm fragmanı ve kısa özeti.

PAYİTAHT ABDÜLHAMİD'İN YENİ BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Çete lideri olarak Abdülhamid’in karşısına Mahmut Paşa çıkmıştır. Abdülhamid yine de temkinli davranır. Zalman, boşluğundan yararlanıp kafasına göre hareket eden Sabahattin’le hesaplaşmaya kalkar. Ama Zülüflü hakkında anlattıklarını duyunca iş değişir. Sabahattin’le işbirliği yapar.



Tahsin Paşa’nın hastalığı Abdülhamid’I çok üzer. Dostunu iyileştirmesi için Avrupa’dan bir hekim getirtir. Sabahattin sonunda istediği belgeyi ele geçirir. Zülüflü bununla artık Abdülhamid’e sırt çevirecektir. Abdülhamid bir türlü gerçek yüzünü göstermeyen düşmanını tanımak için bir tertip yapar. Tertip sonunda tutuklanan kim olacaktır?

Abdülhamid Halil Halid’in istihbaratıyla tekkeyi bombalanmaktan kurtarır. Çetecilerin de cezasını verir. Halil Halid’in hain olduğunu ispatlamaya çalışan Naip sonunda aradığı delili bulur. Ferdinand’a söyleyecektir. Halil Halid’in yapacağı çok fazla bir şey kalmamıştır. Acaba kendisini kurtarmayı başarabilecek midir?

Mehmet Blavatsky’nin ilaç verdiği atıyla kendisini bekleyen korkunç sona doğru gitmiştir. Blavatsky zeki bir planla Cemile’den konağın anahtarını alır. Çemberlitaş’taki kutsal Ahit sandığına ulaşmak için konağın bodrum katından tünel kazdırmaya başlar. Cemile’nin tuhaf hallerinden şüphelenen Bidar, ne olduğunu çözmeye çalışırken, Cemile’nin kocasından gelen mektup, Bidar’ın eline geçer. Bidar, Cemile’nin öldü bilinen kocasıyla haberleştiğini öğrenince ne yapacaktır?