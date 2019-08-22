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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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22.08.2019 - 19:55, Son Güncelleme:

Payitaht Abdülhamid yeni sezon ne zaman başlayacak?

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Payitaht Abdülhamid yeni sezon ne zaman başlayacak?

TRT 1 ekranlarında yayınlanan ve izleyenler tarafından beğeni toplayan Payitaht Abdülhamid, geçtiğimiz haziran başında nefes kesen bir sezon finali ile sevenlerine kısa bir ara verdi. Heyecan dolu bir final ile sezonu kapatan dizinin, yeni bölümü için izleyenler sabırsızlanmaya başladı. Peki, Payitaht Abdülhamid yeni sezon ne zaman başlayacak? Payitaht Abdülhamid yeni bölüm tarihi belli oldu mu?

Başrollerini Bülent İnal, Özlem Conker, Hakan Boyav, Selen Öztürk, Saygın Soysal, Ezgi Eyüboğlu, Can Sipahi, Bahadır Yenişehirlioğlu gibi oyuncuların paylaştığı tarihi dönem dizisi Payitaht Abdülhamid'in yeni sezon tarihi ile ilgili araştırmalar izleyenler tarafından arttı. İzleyenleri ekran başına toplayan dizinin yeni bölümleri yine nefes kesen anlara sahne olacak. Peki, Payitaht Abdülhamid ne zaman başlıyor?  İşte, dizinin yeni sezon tarihine ilişkin bilgiler.

PAYİTAHT ABDÜLHAMİD YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Payitaht Abdülhamid yeni sezon tarihi ile ilgili TRT1'den ya da yapımcısından herhangi bir açıklama yapılmadı. Fakat, Payitaht Abdülhamid yeni sezonun eylül ayının ortalarında başlaması bekleniyor.

PAYİTAHT ALDÜLHAMİD'İN SEZON FİNALİNDE YAŞANANLAR

Sabahattin Abdülhamid’i merhametinden vurmayı planlamıştır. Abdülhamid’i ve sarayını hedef alan gemiler Payitaht’a yaklaşmaktadır. Abdülhamid tehlikenin farkında ama nereden geleceğini bilememektedir. Rothshild ve Vembery, Abdülhamid’in muazzam tertibiyle hayatlarının şokunu yaşarlar.

Halil Halid Joris’ten adamlarının yerini öğrenmeye çalışırken Joris onu oyuna getirmeyi başarır. Bilmeden Halil Halid’e kendi adamlarının ölüm emrini verdirir. Tatar, Söğütlü, Nadir Bey ve Asaf Emre diri diri mezarlarına gömülürken Halil Halid, bu sefer onları kurtarmayı başaracak mıdır?

Bidar’ın ve haremdekilerin katılacağı bir hayır organizasyonu, halktan yüzlerce kişinin de onlarla birlikte hayatlarını kaybedeceği bir felakete dönüşür.

Abdülhamid düşmanları sonunda amaçlarına ulaşır. Kurşun sesleri saraydan duyulmaya başlar. Gafletlerinin rüzgarlarıyla ayaklanan, hain askerler kendi hünkarlarına, kendi devletlerine, kendi mahremlerine saldırmaktadır. Abdülhamid’in yanında ailesi ve ona sadık bir avuç paşası vardır. Karşılarındaki düşman ise çok, silahları güçlüdür. Abdülhamid her türlü korunma ve kaçış teklifini ret edip eline silahını alır. Ona sadık paşaları da kendilerini Abdülhamid’e siper eder. Şehzadeleri de babalarının yanındadır.

Hainlere karşı; devleti, hakkı, haysiyeti ve haremi savunurken son nefeslerini vermek için…

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