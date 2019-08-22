Payitaht Abdülhamid yeni sezon ne zaman başlayacak?
TRT 1 ekranlarında yayınlanan ve izleyenler tarafından beğeni toplayan Payitaht Abdülhamid, geçtiğimiz haziran başında nefes kesen bir sezon finali ile sevenlerine kısa bir ara verdi. Heyecan dolu bir final ile sezonu kapatan dizinin, yeni bölümü için izleyenler sabırsızlanmaya başladı. Peki, Payitaht Abdülhamid yeni sezon ne zaman başlayacak? Payitaht Abdülhamid yeni bölüm tarihi belli oldu mu?
Başrollerini Bülent İnal, Özlem Conker, Hakan Boyav, Selen Öztürk, Saygın Soysal, Ezgi Eyüboğlu, Can Sipahi, Bahadır Yenişehirlioğlu gibi oyuncuların paylaştığı tarihi dönem dizisi Payitaht Abdülhamid'in yeni sezon tarihi ile ilgili araştırmalar izleyenler tarafından arttı. İzleyenleri ekran başına toplayan dizinin yeni bölümleri yine nefes kesen anlara sahne olacak. Peki, Payitaht Abdülhamid ne zaman başlıyor? İşte, dizinin yeni sezon tarihine ilişkin bilgiler.
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Payitaht Abdülhamid yeni sezon tarihi ile ilgili TRT1'den ya da yapımcısından herhangi bir açıklama yapılmadı. Fakat, Payitaht Abdülhamid yeni sezonun eylül ayının ortalarında başlaması bekleniyor.
PAYİTAHT ALDÜLHAMİD'İN SEZON FİNALİNDE YAŞANANLAR
Sabahattin Abdülhamid’i merhametinden vurmayı planlamıştır. Abdülhamid’i ve sarayını hedef alan gemiler Payitaht’a yaklaşmaktadır. Abdülhamid tehlikenin farkında ama nereden geleceğini bilememektedir. Rothshild ve Vembery, Abdülhamid’in muazzam tertibiyle hayatlarının şokunu yaşarlar.
Halil Halid Joris’ten adamlarının yerini öğrenmeye çalışırken Joris onu oyuna getirmeyi başarır. Bilmeden Halil Halid’e kendi adamlarının ölüm emrini verdirir. Tatar, Söğütlü, Nadir Bey ve Asaf Emre diri diri mezarlarına gömülürken Halil Halid, bu sefer onları kurtarmayı başaracak mıdır?
Bidar’ın ve haremdekilerin katılacağı bir hayır organizasyonu, halktan yüzlerce kişinin de onlarla birlikte hayatlarını kaybedeceği bir felakete dönüşür.
Abdülhamid düşmanları sonunda amaçlarına ulaşır. Kurşun sesleri saraydan duyulmaya başlar. Gafletlerinin rüzgarlarıyla ayaklanan, hain askerler kendi hünkarlarına, kendi devletlerine, kendi mahremlerine saldırmaktadır. Abdülhamid’in yanında ailesi ve ona sadık bir avuç paşası vardır. Karşılarındaki düşman ise çok, silahları güçlüdür. Abdülhamid her türlü korunma ve kaçış teklifini ret edip eline silahını alır. Ona sadık paşaları da kendilerini Abdülhamid’e siper eder. Şehzadeleri de babalarının yanındadır.
Hainlere karşı; devleti, hakkı, haysiyeti ve haremi savunurken son nefeslerini vermek için…
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