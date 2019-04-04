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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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04.04.2019 - 18:50, Son Güncelleme:

Payitaht Abdülhamid'in yeni bölüm fragmanları yayınlandı | 81. bölümde neler olacak?

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Payitaht Abdülhamid'in yeni bölüm fragmanları yayınlandı | 81. bölümde neler olacak?

TRT1 ekranlarında cuma akşamları izleyici ile buluşan tarihi dönem dizisi Payitaht Abdülhamid'in 5 Nisan tarihinde ekranlara gelecek olan 81. bölüm fragmanları yayınlandı. Dizinin, yarın akşam yayınlanacak yeni bölümünde, dışarıdan ve içeriden yapılan saldırılar Abdülhamid’i ve devleti bir kez daha zor duruma sokacak. Abdülhamid’in aldığı zekice önlemler sadece zaman kazandıracak. İşte, dizinin hayranları tarafından merak edilen Payitaht Abdülhamid'in 81. bölümünde yaşanacaklara dair merak edilenler...

Başrollerini Bülent İnal, Özlem Conker, Hakan Boyav, Selen Öztürk ve Saygın Soysal'ın yaptığı, 'Ulu Hakan' unvanı ile taçlandırılan Sultan Abdülhamid Han’ın hayatının son 13 yılını anlatan dizi Payitaht Abdülhamid, sevenlerine yine heyecanlı anlar yaşatacak. Payitaht Abdülhamid'in bu hafta yayınlanacak yeni bölümünde, Fuat ve Vembery’in hamlelerinden tatmin olmayan Rothshild, işlerin başına geçmek üzere Payitaht’a gelecek. Dışardan ve içeriden yapılan saldırılar devleti ve Abdülhamid’i bir kez daha zor duruma sokacak. İşte, dizinin yarın akşam yayınlanacak yeni bölümüne ilişkin bazı bilgiler....

ABDÜLHAMİD ZEKİCE ÖNLEMLERLE MESELEYİ ÇÖZECEK

Dışardan ve içeriden yapılan saldırılar Abdülhamid’i ve devleti bir kez daha zor duruma sokmayı başarır. Abdülhamid’in aldığı zekice önlemler sadece zaman kazandırır. Meseleyi çözecek netice ise yıllar evvel Abdülhamid’in kazandığı bir gönül sayesinde alınacaktır. Fuat ve Vembery’in hamlelerinden tatmin olmayan Rothshild, işlerin başına geçmek üzere Payitaht’a gelir.

Joris Halil Halid’i alt etmek için kendi çocuğunu bile kullanmaktan çekinmemiştir. Ama Halil Halid küçük bir çocuk üzerinden paye kazanmak istemez. Düşmanının karşısına mertçe çıkıp savaşmak için sonunda aradığı adresi bulur.

Akif Naime’nin gerçekte kim olduğunu öğrenirken, Zeynep de kardeşine ve Halil’e kurulan tuzağı öğrenip Şivenaz’a bilenir. Seniha, Şivenaz’ın verdiği ilaçların etkisiyle aklını kaybetmek üzeredir. Ancak bir yolunu bulup Bidar’a Şivenaz hakkındaki gerçeği söyler.

Bidar ve Seniha başlarına gelecek felaketten kurtulabilecek mi? Halil Halid içine düştüğü büyük tuzak karşısında ne yapacak? Abdülhamid ve Ahmet Paşa; Fuat’a, yaptıklarının bedelini canıyla ödetmeyi düşünürken, Rotschild nasıl bir hamleye hazırlanmaktadır?

GEÇEN HAFTA NELER OLMUŞTU?

Sabahattin Şivenaz’ın desteğiyle Abdülhamid’i alt ettiğini düşünürken Abdülhamid büyük bir tertip yapmaktadır. Vembery’nin elini kolunu bağlar, Ahmet Paşa’yı hayatının oyununu oynaması için düşman safına gönderir. Ve İngiliz sefirini diplomatik zekasıyla köşeye sıkıştırır. Ve nihayet Sabahattin’e hak ettiği tokatı atar.
Halil Halid ise Cezzar’ı kurtarır. Abdülhamid’in verdiği görevle Payitaht’ı heroin pisliğinden temizlemek için harekete geçer. Jorris’in adamları kimyacı ve Finocu’nun cezalarını keser. Bu arada biçare görüp mekanlarına aldıkları küçük bir çocuk hem Halil Halid’e hem de adamlarına büyük bir süpriz hazırlamaktadır. Halid Halid’e acı bir sürpriz de Zeynep’ten gelecektir. Zeynep Mehmet Selim’le evleneceğini söyler.

Haremde Şivenaz ve Seniha arasındaki sular durulmamakta, Bidar da giderek şüphelenmektedir. Şivenaz Fuat’a ulaşmak konusunda Zeynep’i kullanırken, bir yandan da Seniha’yı delirtmek üzere ilaç vermeye başlar. Ancak Bidar ‘ın da gerçeği ortaya çıkartmak için başka bir planı vardır.

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