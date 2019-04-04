Payitaht Abdülhamid'in yeni bölüm fragmanları yayınlandı | 81. bölümde neler olacak?

Başrollerini Bülent İnal, Özlem Conker, Hakan Boyav, Selen Öztürk ve Saygın Soysal'ın yaptığı, 'Ulu Hakan' unvanı ile taçlandırılan Sultan Abdülhamid Han’ın hayatının son 13 yılını anlatan dizi Payitaht Abdülhamid, sevenlerine yine heyecanlı anlar yaşatacak. Payitaht Abdülhamid'in bu hafta yayınlanacak yeni bölümünde, Fuat ve Vembery’in hamlelerinden tatmin olmayan Rothshild, işlerin başına geçmek üzere Payitaht’a gelecek. Dışardan ve içeriden yapılan saldırılar devleti ve Abdülhamid’i bir kez daha zor duruma sokacak. İşte, dizinin yarın akşam yayınlanacak yeni bölümüne ilişkin bazı bilgiler....

ABDÜLHAMİD ZEKİCE ÖNLEMLERLE MESELEYİ ÇÖZECEK

Dışardan ve içeriden yapılan saldırılar Abdülhamid’i ve devleti bir kez daha zor duruma sokmayı başarır. Abdülhamid’in aldığı zekice önlemler sadece zaman kazandırır. Meseleyi çözecek netice ise yıllar evvel Abdülhamid’in kazandığı bir gönül sayesinde alınacaktır. Fuat ve Vembery’in hamlelerinden tatmin olmayan Rothshild, işlerin başına geçmek üzere Payitaht’a gelir.

Joris Halil Halid’i alt etmek için kendi çocuğunu bile kullanmaktan çekinmemiştir. Ama Halil Halid küçük bir çocuk üzerinden paye kazanmak istemez. Düşmanının karşısına mertçe çıkıp savaşmak için sonunda aradığı adresi bulur.

Akif Naime’nin gerçekte kim olduğunu öğrenirken, Zeynep de kardeşine ve Halil’e kurulan tuzağı öğrenip Şivenaz’a bilenir. Seniha, Şivenaz’ın verdiği ilaçların etkisiyle aklını kaybetmek üzeredir. Ancak bir yolunu bulup Bidar’a Şivenaz hakkındaki gerçeği söyler.

Bidar ve Seniha başlarına gelecek felaketten kurtulabilecek mi? Halil Halid içine düştüğü büyük tuzak karşısında ne yapacak? Abdülhamid ve Ahmet Paşa; Fuat’a, yaptıklarının bedelini canıyla ödetmeyi düşünürken, Rotschild nasıl bir hamleye hazırlanmaktadır?

GEÇEN HAFTA NELER OLMUŞTU?

Sabahattin Şivenaz’ın desteğiyle Abdülhamid’i alt ettiğini düşünürken Abdülhamid büyük bir tertip yapmaktadır. Vembery’nin elini kolunu bağlar, Ahmet Paşa’yı hayatının oyununu oynaması için düşman safına gönderir. Ve İngiliz sefirini diplomatik zekasıyla köşeye sıkıştırır. Ve nihayet Sabahattin’e hak ettiği tokatı atar.

Halil Halid ise Cezzar’ı kurtarır. Abdülhamid’in verdiği görevle Payitaht’ı heroin pisliğinden temizlemek için harekete geçer. Jorris’in adamları kimyacı ve Finocu’nun cezalarını keser. Bu arada biçare görüp mekanlarına aldıkları küçük bir çocuk hem Halil Halid’e hem de adamlarına büyük bir süpriz hazırlamaktadır. Halid Halid’e acı bir sürpriz de Zeynep’ten gelecektir. Zeynep Mehmet Selim’le evleneceğini söyler.

Haremde Şivenaz ve Seniha arasındaki sular durulmamakta, Bidar da giderek şüphelenmektedir. Şivenaz Fuat’a ulaşmak konusunda Zeynep’i kullanırken, bir yandan da Seniha’yı delirtmek üzere ilaç vermeye başlar. Ancak Bidar ‘ın da gerçeği ortaya çıkartmak için başka bir planı vardır.