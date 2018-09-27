Payitaht Abdülhamid dizisinin yeni sezonu ne zaman? İşte yeni sezon fragmanları

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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27.09.2018 - 18:04, Son Güncelleme:

Payitaht Abdülhamid dizisinin yeni sezonu ne zaman? İşte yeni sezon fragmanları

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Payitaht Abdülhamid dizisinin yeni sezonu ne zaman? İşte yeni sezon fragmanları

Payitaht Abdülhamid dizisinin yeni sezonu hakkında tarih araştırmaları sürmeye devam ediyor. Her cuma akşamı izleyicisiyle buluşan Payitaht Abdülhamid dizisinin yeni sezon tarihi yayınlanan fragmanla birlikte açıklandı. Peki, Payitaht Abdülhamid dizisinin yeni sezonu ne zaman? İşte yeni sezon fragmanları.

TRT 1 ekranlarının 3. sezon büyük sürprizleriyle ekranlara gelmeye hazırlanan Payitaht Abdülhamid dizisi için büyük heyecan sürmeye devam ediyor. Peki, Payitaht Abdülhamid dizisinin yeni sezonu ne zaman? İşte yeni sezon fragmanları.

YENİ SEZONDA NELER YAŞANACAK?

Osmanlı Devleti’ne düveli muazzama tarafından, siyasi, iktisadi ve askeri olmak üzere çok cepheli bir savaş ilan edildi. Abdülhamid’in karşısındaki düşmanlar şimdiye kadar hiçbir devletin karşı cephesinde görmediği kadar çok ve çeşitliydi. Cepheler farklı, ama düşman, savaş ve hedef tekti. İnsanlığın Son Kale’si Osmanlı’yı yıkıp, yeni bir dünya düzeni kurmak. Öyle bir düzen ki kıyamete kadar Osmanlı tebaasına bir daha saadetli asırların hayalini bile kurdurmayacak.

Düşman yeni bir silah icat ediyor; Para. Daha önce alış-veriş için bir araç olarak kullanılan para, şimdi düşmanın elinde bir silah olarak karşımıza çıkıyor. Para Baronları, Osmanlı Devleti’nin maliyesini bitirmek için, Kavalalı Mehmet Ali Paşa’nın torunu Fuat Efendi’yi iktisat kahramanı gibi Saraya sokmaya çalışıyor. Faiz ve Sigortacılığın gölgesinde insanlığı sömüren bir sistemi devletin damarlarına kadar sokup, bütün Osmanlı Tebaasının kanını tüketmeye çalışacak. Fuat Sarayda büyük bir gölge oyunu başlatacak. Ama Abdülhamid’in kurduğu perdede.

Payitaht'a bir adam geliyor. Payitaht daha önce böylesini görmedi. İnandığı çok şey yok. Sadece bir şey var anarşizm. Hiçbir imparator ve devlet ayakta kalsın istemiyor. Hedefe kilitlendiği zaman kimse onu bu işten alıkoyamaz. Payitaht’ta anarşizmi egemen kılmak için, mafyayı, gümrüğü, sokakları, meyhaneleri ele geçirecek. Hedefine ulaşmak için tek bir şeyi şiar edinmiş biri. Ahlaksızlık. Payitaht'ta dünyanın daha önce görmediği bir şekilde suikast yapmak için geliyor. Dünyanın ilk saatli bombası ile Abdülhamid’in cesedini yıkılan devletin kalıntılarını altına gömecektir. Ama Edward Joris’in hesap edemediği biri vardır. Bir inanmış adam Halil Halid. Halil Halid, biliyor ki, eğer Abdülhamid yıkılırsa yüz yıl sürecek bir ölüm devri başlayacak. Joris öldürmek için, Halil Halid yaşatmak için savaşacak. İyiye dair ne varsa yaşatacak, kötüyü de daha yeşermeden boğacaktır.

Abdülhamid’in ve Halil Halid’in vereceği savaş, vahşet yüzyılına karşı iman ve onurun direnişi olacaktır.

Geçtiğimiz ilk iki sezonda; Sultan Abdülhamid’in hayali olan demiryolu projesini hayata geçirme atılımları ve ikinci sezonla birlikte dünyanın dört bir yanından Osmanlı topraklarına göz diken ve yıkmaya uğraşanlarla mücadelesi ile petrol yatakları meselesine tanıklık ettiğimiz dizinin üçüncü sezonunda; düşmanın bu kez Osmanlı’yı ve tüm dünyanın düzenini ele geçirmek üzere icat ettikleri yeni silahı: Para ile Osmanlı’nın karşısına dikilmesini izleyeceğiz. Abdülhamid’in çetin mücadelesinde oluşturduğu strateji ve yeniliklerine dur durak bilmeden devam edeceği bu yılki hikayemizde, aksiyon ve heyecan seyirciyi bekliyor.

Bülent İnal, Özlem Conker, Gürkan Uygun, Bahadır Yenişehirlioğlu, Hakan Boyav, Güven Kıraç, Selen Öztürk, Suavi Eren, Sedef Avcı, Başak Daşman, Hakan Yufkacıgil, Can Sipahi, İlker Kızmaz, Duygu Gürcan, Kaan Turgut, Emel Dede, Ali Nuri Türkoğlu, Buse Varol, Yusuf Aytekin, Berke Üzrek, Zeynep Özan, Ercüment Fidan, Alay Cihan ve daimi kadrosunun yanı sıra yeni girecek sürprizli karakterlerin hikayelerini de izleyeceğimiz Payitaht Abdülhamid, yakında TRT1’de!

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