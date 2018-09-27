TRT 1 ekranlarının 3. sezon büyük sürprizleriyle ekranlara gelmeye hazırlanan Payitaht Abdülhamid dizisi için büyük heyecan sürmeye devam ediyor. Peki, Payitaht Abdülhamid dizisinin yeni sezonu ne zaman? İşte yeni sezon fragmanları.

YENİ SEZONDA NELER YAŞANACAK?

Osmanlı Devleti’ne düveli muazzama tarafından, siyasi, iktisadi ve askeri olmak üzere çok cepheli bir savaş ilan edildi. Abdülhamid’in karşısındaki düşmanlar şimdiye kadar hiçbir devletin karşı cephesinde görmediği kadar çok ve çeşitliydi. Cepheler farklı, ama düşman, savaş ve hedef tekti. İnsanlığın Son Kale’si Osmanlı’yı yıkıp, yeni bir dünya düzeni kurmak. Öyle bir düzen ki kıyamete kadar Osmanlı tebaasına bir daha saadetli asırların hayalini bile kurdurmayacak.



Düşman yeni bir silah icat ediyor; Para. Daha önce alış-veriş için bir araç olarak kullanılan para, şimdi düşmanın elinde bir silah olarak karşımıza çıkıyor. Para Baronları, Osmanlı Devleti’nin maliyesini bitirmek için, Kavalalı Mehmet Ali Paşa’nın torunu Fuat Efendi’yi iktisat kahramanı gibi Saraya sokmaya çalışıyor. Faiz ve Sigortacılığın gölgesinde insanlığı sömüren bir sistemi devletin damarlarına kadar sokup, bütün Osmanlı Tebaasının kanını tüketmeye çalışacak. Fuat Sarayda büyük bir gölge oyunu başlatacak. Ama Abdülhamid’in kurduğu perdede.

Payitaht'a bir adam geliyor. Payitaht daha önce böylesini görmedi. İnandığı çok şey yok. Sadece bir şey var anarşizm. Hiçbir imparator ve devlet ayakta kalsın istemiyor. Hedefe kilitlendiği zaman kimse onu bu işten alıkoyamaz. Payitaht’ta anarşizmi egemen kılmak için, mafyayı, gümrüğü, sokakları, meyhaneleri ele geçirecek. Hedefine ulaşmak için tek bir şeyi şiar edinmiş biri. Ahlaksızlık. Payitaht'ta dünyanın daha önce görmediği bir şekilde suikast yapmak için geliyor. Dünyanın ilk saatli bombası ile Abdülhamid’in cesedini yıkılan devletin kalıntılarını altına gömecektir. Ama Edward Joris’in hesap edemediği biri vardır. Bir inanmış adam Halil Halid. Halil Halid, biliyor ki, eğer Abdülhamid yıkılırsa yüz yıl sürecek bir ölüm devri başlayacak. Joris öldürmek için, Halil Halid yaşatmak için savaşacak. İyiye dair ne varsa yaşatacak, kötüyü de daha yeşermeden boğacaktır.



Abdülhamid’in ve Halil Halid’in vereceği savaş, vahşet yüzyılına karşı iman ve onurun direnişi olacaktır.

Geçtiğimiz ilk iki sezonda; Sultan Abdülhamid’in hayali olan demiryolu projesini hayata geçirme atılımları ve ikinci sezonla birlikte dünyanın dört bir yanından Osmanlı topraklarına göz diken ve yıkmaya uğraşanlarla mücadelesi ile petrol yatakları meselesine tanıklık ettiğimiz dizinin üçüncü sezonunda; düşmanın bu kez Osmanlı’yı ve tüm dünyanın düzenini ele geçirmek üzere icat ettikleri yeni silahı: Para ile Osmanlı’nın karşısına dikilmesini izleyeceğiz. Abdülhamid’in çetin mücadelesinde oluşturduğu strateji ve yeniliklerine dur durak bilmeden devam edeceği bu yılki hikayemizde, aksiyon ve heyecan seyirciyi bekliyor.

Bülent İnal, Özlem Conker, Gürkan Uygun, Bahadır Yenişehirlioğlu, Hakan Boyav, Güven Kıraç, Selen Öztürk, Suavi Eren, Sedef Avcı, Başak Daşman, Hakan Yufkacıgil, Can Sipahi, İlker Kızmaz, Duygu Gürcan, Kaan Turgut, Emel Dede, Ali Nuri Türkoğlu, Buse Varol, Yusuf Aytekin, Berke Üzrek, Zeynep Özan, Ercüment Fidan, Alay Cihan ve daimi kadrosunun yanı sıra yeni girecek sürprizli karakterlerin hikayelerini de izleyeceğimiz Payitaht Abdülhamid, yakında TRT1’de!