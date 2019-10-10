Payitaht Abdülhamid bu hafta neden yayınlanmıyor? Payitaht Abdülhamid'in yeni bölümü ne zaman?
Cuma akşamları yayınlanan tarihi dönem dizisi Payitaht Abdülhamid'in TRT1'in yayın akışında yer almaması izleyenleri meraklandırdı. 92. bölümüyle yayınlanmaya hazırlanan Payitaht Abdülhamid'in yeni bölümünün ekranlara gelmeyecek olması, dizinin hayranlarının "Payitaht Abdülhamid bu hafta neden yayınlanmıyor?" sorusuna yönelik araştırma yapmasına neden oldu. Peki, Payitaht Abdülhamid'in yeni bölümü ne zaman? Payitaht Abdülhamid bu hafta neden yok?
11 Ekim Cuma akşamı yayınlanması beklenen oyuncu Bülent İnal'ın başrolünde yer aldığı Payitaht Abdülhamit, sevenlerine bir hafta ara verecek. TRT1'in yayın akışında yer alan bilgilere göre, dizinin yayın saatinde Türkiye Arnavutluk milli maçı yer alıyor.
PAYİTAHT ABDÜLHAMİDİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN?
TRT ekranlarında yayınlanan Payitaht Abdülhamid bir haftalık aranın ardından 18 Ekim Cuma akşamı sevenlerinin karşısına çıkacak. Dizinin 92. bölümünde yine heyecanlı anlar yaşanacak.
SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?
Düşman bu defa Abdülhamid’in en yakını, en güvendiği paşalarından Ahmet Paşa’yı almak üzere harekete geçmiştir. Abdülhamid keskin zekasıyla dostunu düşmana teslim etmemek üzere çözüm ararken Ahmet Paşa ise hünkarı zor durumda bırakacak bir hamle yapacak ve herkesi şaşırtacaktır. Zalman, sahte ailesi ve saraya yerleştirdiği casuslar sayesinde nihai hedefine adım adım ilerlerken Zülüflü İsmail de onun planlarına dahil olmuş ve bu uğurda kardeşine iftira atmaktan çekinmeyecek bir hale gelmiştir.
Halil Halid ve arkadaşları silahları eksiksiz bir şekilde teslim etmeyi başarırlar. Ancak Joris’in silahların ve Halil Halid’in peşini bırakmaya niyeti yoktur. Payitaht bir kere daha ikisinin kanlı çatışmasına sahne olacaktır.
Bidar Sultan, Darülhayri Ali’de olan bitenleri çözmeye çalışırken Cemile Sultan ve Şehzade Nureddin’le çatışmaya devam eder. Her fırsatta Bidar’ı Abdülhamid’in gözünden düşürmek için uğraşan Cemile, şehzadenin kaybolduğunu öğrendiğinde bu durumu da ona karşı kullanmaktan çekinmeyecektir. Gülcemal ve Mehmet evlilik hayalleri kurarken Cemile ise Gülcemal’i payitahttan göndermek için bir plan yapar.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle