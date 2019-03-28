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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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28.03.2019 - 22:40, Son Güncelleme:

Payitaht Abdülhamid 80. bölüm fragmanı yayınlandı! Yeni bölümde neler olacak?

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Payitaht Abdülhamid 80. bölüm fragmanı yayınlandı! Yeni bölümde neler olacak?

TRT1 ekranlarında cuma akşamları izleyiciyle buluşan dönem dizisi Payitaht Abdülhamid seyircilere keyifli anlar yaşatmaya devam ediyor. 29 Mart'ta ekranlara gelecek olan Payitaht Abdülhamid'in yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin bu haftaki bölümünde Abdülhamid'e suikast tertip ediliyor. İşte Payitaht Abdülhamit 80. bölüm fragmanları...

Başrollerini Bülent İnal, Özlem Conker, Hakan Boyav, Selen Öztürk ve Saygın Soysal'ın yaptığı tarihi dönem dizisi Payitaht Abdülhamid'te heyecan hız kesmeden devam ediyor. Sabahattin Şivenaz’ın desteğiyle Abdülhamid’i alt ettiğini düşünürken Abdülhamid büyük bir tertip yapmaktadır. Vembery’nin elini kolunu bağlar, Ahmet Paşa’yı hayatının oyununu oynaması için düşman safına gönderir. Ve İngiliz sefirini diplomatik zekasıyla köşeye sıkıştırır. Ve nihayet Sabahattin’e hak ettiği tokatı atar. Dizinin 29 Mart'ta yayınlanacak 80 bölümünde neler olacak? İşte yeni bölüm fragmanı...

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Halil Halid ise Cezzar’ı kurtarır. Abdülhamid’in verdiği görevle Payitaht’ı heroin pisliğinden temizlemek için harekete geçer. Jorris’in adamları kimyacı ve Finocu’nun cezalarını keser. Bu arada biçare görüp mekanlarına aldıkları küçük bir çocuk hem Halil Halid’e hem de adamlarına büyük bir süpriz hazırlamaktadır. Halid Halid’e acı bir sürpriz de Zeynep’ten gelecektir. Zeynep Mehmet Selim’le evleneceğini söyler.

Haremde Şivenaz ve Seniha arasındaki sular durulmamakta, Bidar da giderek şüphelenmektedir. Şivenaz Fuat’a ulaşmak konusunda Zeynep’i kullanırken, bir yandan da Seniha’yı delirtmek üzere ilaç vermeye başlar. Ancak Bidar ‘ın da gerçeği ortaya çıkartmak için başka bir planı vardır.

Şivenaz’ın gerçek yüzü ortaya çıkacak mı? Seniha aklını mı yitirecek? Zeynep Fuat’ın hastane odasından çıkarken M. Selim’e yakalanınca neler olacak? Halil Halid içine çekildiği tuzaktan kurtulmayı başarabilecek mi? Abdülhamid’in kazandığı zafer düşmana nelere mal olacak? Tüm bu soruların cevabı 80.bölümüyle Payitaht Abdülhamid’de...

 

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