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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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28.02.2019 - 18:51, Son Güncelleme:

Payitaht Abdülhamid 76. bölüm fragmanında Abdülhamid sarsılıyor

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Payitaht Abdülhamid 76. bölüm fragmanında Abdülhamid sarsılıyor

Payitaht Abdülhamid dizisi yayınlanan 76. bölüm fragmanıyla izleyicilerine aksiyon dolu anlar yaşatacak. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Abdülhamid, Tahsin Paşa’nın ihanetiyle sarsılmıştır. İşte, Payitaht Abdülhamid dizisinin yeni bölüm fragmanı.

Payitaht Abdülhamid dizisi yayınlanan yeni bölüm fragmanıyla izleyicilerine hareketli anlar yaşatacak. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Halil Halid Joris’in attığı ağa düşer ve Payitahtı eroin illetinden korumak için harekete geçer. İşte, Payitaht Abdülhamid dizisinin yeni bölüm fragmanı.

YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Abdülhamid, Tahsin Paşa’nın ihanetiyle sarsılmıştır. Abdülhamid, kadim dostuna sonuna kadar itimat etmek isterken, Ahmet Paşa, Tahsin Paşa’nın hain olduğunu hünkara kanıtlamaya kararlıdır. Abdülhamid bu ihanetin doğru olup olmadığını anlamaya çalışırken, Vembery şeytanın tertibini yapar. Hem Tahsin Paşa’nın ağzını kapatır, hem de şehzadenin elini bağlar. Sabahattin’le yaptıkları ittifak da meyvelerini vermeye başlar.

Halil Halid Joris’in attığı ağa düşer ve Payitahtı eroin illetinden korumak için harekete geçer. Jorris’i yakalamayı umut ederek açtıkları bir kapı onları bir çıkmazsa iter.

Şivenaz, Zeynep’in Mehmet Selim’le evlenmesi için, Halil Halid’den nefret etmesini sağlayacak büyük bir tertip hazırlar. Şivenaz zaferini kutlarken, kendisine kurulmuş başka bir oyundan habersizdir . Bu oyunun kaybedeni Şivenaz olacak ve nihayet maskesi düşecektir. Şivenaz gerçek yüzü ortaya çıkınca ne yapacaktır?

Bidar ve Naime’yi şok eden haber nedir? Halil Halid Jorris savaşında kazanan bu defa kim olacak? Abdülhamid Tahsin Paşa’nın hangi hamlesiyle ona karşı itimadını kaybedecek?

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