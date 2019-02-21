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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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21.02.2019 - 18:20, Son Güncelleme:

Payitaht Abdülhamid 75. bölüm fragmanında Abdülhamid haşin yüzünü gösteriyor

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Payitaht Abdülhamid 75. bölüm fragmanında Abdülhamid haşin yüzünü gösteriyor

Payitaht Abdülhamid dizisi yayınlanan 75. bölüm fragmanıyla izleyicilerine heyecan seviyesi yüksek anlar yaşatmaya devam edecek. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Abdülhamid haşin yüzünü nihayet ikili oyunların ustası Vembery’e gösterir. İşte, Payitaht Abdülhamid dizisinin yeni bölüm fragmanı.

Payitaht Abdülhamid dizisi yayınlanan yeni bölüm fragmanıyla izleyicilerine şoke eden anlar yaşatacak. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Şer ittifakının ilk hamlesi paşalarıyla Abdülhamid’in bağını koparmaktır. İşte, Payitaht Abdülhamid dizisinin yeni bölüm fragmanı.

YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Abdülhamid haşin yüzünü nihayet ikili oyunların ustası Vembery’e gösterir. Vembery son oyununu oynar ve tarafını seçer. Rothshild’den sonra idareyi ele almaya hazırlanan Fuat, koltuğunda uzun süre oturamaz. Rothshild’in arkasında bıraktığı veliaht hepsini şaşırtır.

Şer ittifakının ilk hamlesi paşalarıyla Abdülhamid’in bağını koparmaktır. Paşalarının arasında Jön Türklere destek veren birinin olması Abdülhamid’i istemediği bir karar almaya iter. Serhafiye Ahmet Celalettin Paşa’yı göreve çağırır. Sarayda işler artık eskisi gibi olmayacaktır. Ahmet Celalettin Paşa’nın ilk vazifesi ihanet eden paşayı bulmak olur. Araştırmaları sonucu bulduğu isim Abdülhamid’i yıkar.

Joris mahalleyi almak, Halil Halid’i saf dışı bırakmak için uğraşırken, Halil Halid de Joris’e kumarhaneyi kapattırmak için hamleler yapar. Kumarhanedeki büyük gününde Joris’i kendi silahıyla alt eder.

Mahmut Seniha’nın gidişiyle acı çekerken, Şivenaz’ın dayısı da Bidar’a her şeyi itiraf etmek niyetindedir… Şivenaz ne kadar uğraşsa da kendisiyle ilgili gerçeklerin Sultan’ın eline ulaşmasına mani olamayacaktır.
Şivenaz hakkındaki gerçekler açığa çıkınca ne olacak? Jorris’in Halil Halid ve adamları için mahallede hazırladığı acımasız tertip ne? Abdülhamid’e ihanet eden paşa kim?

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