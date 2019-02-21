Payitaht Abdülhamid 75. bölüm fragmanında Abdülhamid haşin yüzünü gösteriyor
Payitaht Abdülhamid dizisi yayınlanan 75. bölüm fragmanıyla izleyicilerine heyecan seviyesi yüksek anlar yaşatmaya devam edecek. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Abdülhamid haşin yüzünü nihayet ikili oyunların ustası Vembery’e gösterir. İşte, Payitaht Abdülhamid dizisinin yeni bölüm fragmanı.
Payitaht Abdülhamid dizisi yayınlanan yeni bölüm fragmanıyla izleyicilerine şoke eden anlar yaşatacak. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Şer ittifakının ilk hamlesi paşalarıyla Abdülhamid’in bağını koparmaktır. İşte, Payitaht Abdülhamid dizisinin yeni bölüm fragmanı.
YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?
Abdülhamid haşin yüzünü nihayet ikili oyunların ustası Vembery’e gösterir. Vembery son oyununu oynar ve tarafını seçer. Rothshild’den sonra idareyi ele almaya hazırlanan Fuat, koltuğunda uzun süre oturamaz. Rothshild’in arkasında bıraktığı veliaht hepsini şaşırtır.
Şer ittifakının ilk hamlesi paşalarıyla Abdülhamid’in bağını koparmaktır. Paşalarının arasında Jön Türklere destek veren birinin olması Abdülhamid’i istemediği bir karar almaya iter. Serhafiye Ahmet Celalettin Paşa’yı göreve çağırır. Sarayda işler artık eskisi gibi olmayacaktır. Ahmet Celalettin Paşa’nın ilk vazifesi ihanet eden paşayı bulmak olur. Araştırmaları sonucu bulduğu isim Abdülhamid’i yıkar.
Joris mahalleyi almak, Halil Halid’i saf dışı bırakmak için uğraşırken, Halil Halid de Joris’e kumarhaneyi kapattırmak için hamleler yapar. Kumarhanedeki büyük gününde Joris’i kendi silahıyla alt eder.
Mahmut Seniha’nın gidişiyle acı çekerken, Şivenaz’ın dayısı da Bidar’a her şeyi itiraf etmek niyetindedir… Şivenaz ne kadar uğraşsa da kendisiyle ilgili gerçeklerin Sultan’ın eline ulaşmasına mani olamayacaktır.
Şivenaz hakkındaki gerçekler açığa çıkınca ne olacak? Jorris’in Halil Halid ve adamları için mahallede hazırladığı acımasız tertip ne? Abdülhamid’e ihanet eden paşa kim?
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