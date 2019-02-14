Payitaht Abdülhamid 74. bölüm fragmanında Sabahattin sahaya çıkıyor
Payitaht Abdülhamid dizisi yayınlanan 74. bölüm fragmanıyla izleyicilerine heyecan dolu anlar yaşatmaya devam edecek. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Abdülhamid’e muhalif olanların desteğini alan Sabahattin sahaya tekrar çıkar. İşte, Payitaht Abdülhamid dizisinin yeni bölüm fragmanı.
Payitaht Abdülhamid dizisi yayınlanan yeni bölüm fragmanıyla izleyicilerine aksiyon dolu dakikalar yaşatacak. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Rothshild Jön Türkleri kullanarak Abdülhamid’in üstüne gelir. İşte, Payitaht Abdülhamid dizisinin yeni bölüm fragmanı.
YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?
Abdülhamid’e muhalif olanların desteğini alan Sabahattin sahaya tekrar çıkar. Ama bu sefer arkasında Rothshild vardır. Rothshild Jön Türkleri kullanarak Abdülhamid’in üstüne gelir. Askerlerini savaş alanına salan bir komutan edasıyla adamlarına görevlerini dağıtır. Sonra da ihtiyacı olan parayı Sabahattin’e götürmek üzere Patiyaht’tan ayrılır. Paraların gittiği yerde, Abdülhamid’in onlar için hazırladığı muazzam bir tertibi vardır.
Halil Halid nihayet Camgöz’ün intikamını alır. Joris de Payitahın altını üstüne getirip Abdülhamid’i yıkmak için keskin bıçağı Ozanyan ve acımasız eli Garo ile harekete geçer. Halil Halid ve adamları önlerindeki tek engeldir. Joris’in gözünü diktiği mahallede çalışan Zeynep, Joris’in alçak saldırısının kurbanı olmak üzeredir.
Naime’nin başına gelenler, Abdülhamid ve Bidar’ın yüreğine büyük bir ateş düşürür. Seniha, Şivenaz’a güvenmenin bedelini ağır öder; Abdülhamid ve Mahmut’la karşı karşıya gelir… Seniha Payitaht’a veda ederken, Zeynep de hayata veda etmek üzedir. Şivenaz’ın hapsinden kurtulan dayısı, Bidar’a gerçekleri söyleyecek mi? Rotschild Abdülhamid’in büyük tertibi karşısında ne yapacak?
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