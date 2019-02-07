Payitaht Abdülhamid 73. bölüm fragmanında Rothshild hırslanıyor
Payitaht Abdülhamid dizisi yayınlanan 73. bölüm fragmanıyla izleyicilerine aksiyon dolu dakikalar yaşatmaya devam edecek. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Rothshild aldığı yenilginin hırsıyla şer ittifakını toplar. Hepsine tek tek görevlerini dağıtır. İşte, Payitaht Abdülhamid dizisinin yeni bölüm fragmanı.
Payitaht Abdülhamid dizisi yayınlanan yeni bölüm fragmanıyla izleyicilerine şoke eden anlar yaşanacak. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Payitaht’ın sokaklarında yakıp yıkan bir dalga oluşur. Rothshild Abdülhamid’in en zayıf yerini hedef alır. İşte, Payitaht Abdülhamid dizisinin yeni bölüm fragmanı.
YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?
Rothshild aldığı yenilginin hırsıyla şer ittifakını toplar. Hepsine tek tek görevlerini dağıtır. Abdülhamid’i yenmek ve Osmanlı’yı bölmek için harekete geçerler. Payitaht’ın sokaklarında yakıp yıkan bir dalga oluşur. Rothshild Abdülhamid’in en zayıf yerini hedef alır. Payitaht’ı da Abdülhamid’i de zor günler beklemektedir.
Halil Halid ve ekibi sonunda Camgöz’ün intikamını almak için ellerine bir koz geçirir. Ama Joris’in elinde daha büyük bir koz vardır.
Şivenaz, Victorya’nın itirafı ile hapsedilir. Bunun karşılığında, kendini bir fare gibi kapana kıstıran Bidar’a hayatının en büyük acısını yaşatmak için plan yapar. Şivenaz’ın ölümcül planı gerçekleştiğinde Bidar bu acıya nasıl dayanacak?
Abdülhamid ve Halil Halid Düşmanın tertiplerini etmeyi başarabilecek mi? Hak yerini bulacak mı?
Yorumları Göster
Yorumları Gizle