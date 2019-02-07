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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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07.02.2019 - 18:24, Son Güncelleme:

Payitaht Abdülhamid 73. bölüm fragmanında Rothshild hırslanıyor

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Payitaht Abdülhamid 73. bölüm fragmanında Rothshild hırslanıyor

Payitaht Abdülhamid dizisi yayınlanan 73. bölüm fragmanıyla izleyicilerine aksiyon dolu dakikalar yaşatmaya devam edecek. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Rothshild aldığı yenilginin hırsıyla şer ittifakını toplar. Hepsine tek tek görevlerini dağıtır. İşte, Payitaht Abdülhamid dizisinin yeni bölüm fragmanı.

Payitaht Abdülhamid dizisi yayınlanan yeni bölüm fragmanıyla izleyicilerine şoke eden anlar yaşanacak. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Payitaht’ın sokaklarında yakıp yıkan bir dalga oluşur. Rothshild Abdülhamid’in en zayıf yerini hedef alır. İşte, Payitaht Abdülhamid dizisinin yeni bölüm fragmanı.

YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Rothshild aldığı yenilginin hırsıyla şer ittifakını toplar. Hepsine tek tek görevlerini dağıtır. Abdülhamid’i yenmek ve Osmanlı’yı bölmek için harekete geçerler. Payitaht’ın sokaklarında yakıp yıkan bir dalga oluşur. Rothshild Abdülhamid’in en zayıf yerini hedef alır. Payitaht’ı da Abdülhamid’i de zor günler beklemektedir.

Halil Halid ve ekibi sonunda Camgöz’ün intikamını almak için ellerine bir koz geçirir. Ama Joris’in elinde daha büyük bir koz vardır.

Şivenaz, Victorya’nın itirafı ile hapsedilir. Bunun karşılığında, kendini bir fare gibi kapana kıstıran Bidar’a hayatının en büyük acısını yaşatmak için plan yapar. Şivenaz’ın ölümcül planı gerçekleştiğinde Bidar bu acıya nasıl dayanacak?

Abdülhamid ve Halil Halid Düşmanın tertiplerini etmeyi başarabilecek mi? Hak yerini bulacak mı?

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