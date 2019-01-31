Payitaht Abdülhamid 72. bölüm fragmanında Abdülhamid'den düşmanlarına sürpriz
Payitaht Abdülhamid dizisi yayınlanan 72. bölüm fragmanıyla izleyicilerine heyecan dolu dakikalar yaşatacak. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Rotshshild, Vembery ve Fuat, Abdülhamid’in ve Devleti Aliye’nin gizli sırları peşinde koşarken Abdülhamid’in onlar için hazırladığı sürpriz ne olacak? İşte, Payitaht Abdülhamid dizisinin yeni bölüm fragmanı.
Payitaht Abdülhamid dizisi yayınlanan yeni bölüm fragmanıyla izleyicilerine hareketli dakikalar yaşatmaya devam edecek. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Tatar, Nadir, Söğütlü ve Cezzar her yerde iz sürerek Joris’in yerini bulmayı başarır. Joris’le Halil Halid’in yüzleşmesi amansız olacaktır. İşte, Payitaht Abdülhamid dizisinin yeni bölüm fragmanı.
YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?
Abdülhamid ve Bidar suikast tuzağından kurtulmuş, hainler hazırladıkları tuzağa kendileri düşmüşlerdir. Halil Halid ise Joris’in ilmek ilmek işlediği bir tertibin kurbanı olur. Abdülhamid bu tertipten kurtulabilmesi için ona yeni bir kapı açar. Halil Halid ve adamlarının meydana çıkışları bu bu kez çok farklıdır.
Tatar, Nadir, Söğütlü ve Cezzar her yerde iz sürerek Joris’in yerini bulmayı başarır. Joris’le Halil Halid’in yüzleşmesi amansız olacaktır.
Bidar , Şivenaz’ın kendisini zehirlemek istediğinden emindir ancak Naime ve Seniha buna inanmamaktadırlar. Ta ki Victorya saraya gelip Şivenaz hakkındaki gerçeği haykırana dek! Victorya Şivenaz’ın gerçek yüzünü açıklayınca neler olacak? Halil Halid ve Joris hesaplaşmasında kim galip gelecek?
Abdülhamid ve Rotshshild Payitaht’ın dehlizlerinde birbirlerine sadece bir adım mesafede kalmışken, neler olacak? Rotshshild, Vembery ve Fuat, Abdülhamid’in ve Devleti Aliye’nin gizli sırları peşinde koşarken Abdülhamid’in onlar için hazırladığı sürpriz ne olacak?
Yorumları Göster
Yorumları Gizle