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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Televizyon
31.01.2019 - 18:37, Son Güncelleme:

Payitaht Abdülhamid 72. bölüm fragmanında Abdülhamid'den düşmanlarına sürpriz

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Payitaht Abdülhamid 72. bölüm fragmanında Abdülhamid'den düşmanlarına sürpriz

Payitaht Abdülhamid dizisi yayınlanan 72. bölüm fragmanıyla izleyicilerine heyecan dolu dakikalar yaşatacak. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Rotshshild, Vembery ve Fuat, Abdülhamid’in ve Devleti Aliye’nin gizli sırları peşinde koşarken Abdülhamid’in onlar için hazırladığı sürpriz ne olacak? İşte, Payitaht Abdülhamid dizisinin yeni bölüm fragmanı.

Payitaht Abdülhamid dizisi yayınlanan yeni bölüm fragmanıyla izleyicilerine hareketli dakikalar yaşatmaya devam edecek. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Tatar, Nadir, Söğütlü ve Cezzar her yerde iz sürerek Joris’in yerini bulmayı başarır. Joris’le Halil Halid’in yüzleşmesi amansız olacaktır. İşte, Payitaht Abdülhamid dizisinin yeni bölüm fragmanı.

YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Abdülhamid ve Bidar suikast tuzağından kurtulmuş, hainler hazırladıkları tuzağa kendileri düşmüşlerdir. Halil Halid ise Joris’in ilmek ilmek işlediği bir tertibin kurbanı olur. Abdülhamid bu tertipten kurtulabilmesi için ona yeni bir kapı açar. Halil Halid ve adamlarının meydana çıkışları bu bu kez çok farklıdır.

Tatar, Nadir, Söğütlü ve Cezzar her yerde iz sürerek Joris’in yerini bulmayı başarır. Joris’le Halil Halid’in yüzleşmesi amansız olacaktır.

Bidar , Şivenaz’ın kendisini zehirlemek istediğinden emindir ancak Naime ve Seniha buna inanmamaktadırlar. Ta ki Victorya saraya gelip Şivenaz hakkındaki gerçeği haykırana dek! Victorya Şivenaz’ın gerçek yüzünü açıklayınca neler olacak? Halil Halid ve Joris hesaplaşmasında kim galip gelecek?

Abdülhamid ve Rotshshild Payitaht’ın dehlizlerinde birbirlerine sadece bir adım mesafede kalmışken, neler olacak? Rotshshild, Vembery ve Fuat, Abdülhamid’in ve Devleti Aliye’nin gizli sırları peşinde koşarken Abdülhamid’in onlar için hazırladığı sürpriz ne olacak?

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