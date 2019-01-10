Payitaht Abdülhamid 69. bölüm fragmanında Abdülhamid'den dahiyane plan
Payitaht Abdülhamid dizisi yayınlanan 69. bölüm fragmanıyla izleyicilerine heyecan dolu anlar yaşatmaya devam edecek. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Abdülhamid, Tevfik Paşa’nın güvenirliğinden ve Fuat’ın hainliğinden emin olmak için dahiyane bir plan yapar. İşte, Payitaht Abdülhamid dizisinin yeni bölüm fragmanı.
Payitaht Abdülhamid dizisi yayınlanan yeni bölüm fragmanıyla izleyicilerine şoke eden anlar yaşatacak. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Halil Halid efsanesi sona ermek üzeredir artık. Halil Halid yolun sonuna geldiğinin farkında, kaderine teslim olmuştur. İşte, Payitaht Abdülhamid dizisinin yeni bölüm fragmanı.
YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?
Abdülhamid, Tevfik Paşa’nın güvenirliğinden ve Fuat’ın hainliğinden emin olmak için dahiyane bir plan yapar. Tevfik Paşa’nın iftiraya uğradığı ortaya çıkar. Fuat ise bu kez Abdülhamid’in onu yakalamak için attığı yemi yutmuştur.
Halil Halid efsanesi sona ermek üzeredir artık. Halil Halid yolun sonuna geldiğinin farkında, kaderine teslim olmuştur... Ve ne yazık ki bir kurtuluş yolu gözükmemektedir...
Abdülkadir ve Naime’nin modaevine ortak olduğunu öğrenen Bidar’la Şivenaz arasında ipler iyice gerilir. Bidar çocuklarını Şİvenaz’ın pençelerinden kurtarmaya çalışırken, Şİvenaz ise Bidar’ı çok zor durumda bırakacak bir plan hazırlar.
Rothshild Şivenaz ve Fuat’a Devlet-i Ali’nin kalbi, Katim-i Esrar defterinin bulunması emrini verir. Vembery, Abdülhamid’in hususi önem verdiği bu deftere nasıl ulaşacağını öğrenince hemen harekete geçer.
Şivenaz ve Bidar arasındaki savaşın galibi kim olacak? Abdülhamid’e vasiyet gönderen Halil Halid ölecek mi? Abdülhamid yaptığı planla Fuat’ı nihayet suç üstü yakaladığında neler olacak?
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