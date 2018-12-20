Payitaht Abdülhamid 66. bölüm fragmanında şoke eden olay
Payitaht Abdülhamid dizisi yayınlanan 66. bölüm fragmanıyla izleyicilerine şoke eden anlar yaşatmaya devam edecek. Dizinin yayınlanan son bölümünde Halil Halid adına atılan iftirayı temizlemeye çalışırken Abdülhamid’le karşı karşıya gelmişti. Yeni bölümde neler yaşanacağı merak konusu oldu. İşte, Payitaht Abdülhamid dizisinin yeni bölüm fragmanı.
Payitaht Abdülhamid dizisi yayınlanan yeni bölüm fragmanıyla izleyicilerine heyecan dolu dakikalar yaşatmaya devam edecek. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde neler yaşanacak merak ediliyor. İşte, Payitaht Abdülhamid dizisinin yeni bölüm fragmanı.
SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR
Halil Halid adına atılan iftirayı temizlemeye çalışırken Abdülhamid’le karşı karşıya gelir. Abdülhamid yaptığı tertibin bozulmaması için zor bir karar alır. Söğütlü’ye Halil Halid’i vur emrini verir. Söğütlü’nün aldığı en zor vazifedir.
Sabahattin’in başına açtığı bela Mahmut ve Seniha’yı alt üst eder. Şivenaz ve Fuat Abdülkadir’i avuçlarına almışlardır. Ama gelen bir pusula Abdülkadir’i esaretten kurtarır. Abdülhamid sinsi düşmanlarının kurduğu tuzağı terse çevirmek için müthiş bir tertip kurar. Tertibini yapmak için Hafaya-i devlet defterini açar. Şivenaz Sabahattin’in kurtulabilmesi için Seniha’ya ret edemeyeceği bir teklif sunar. Seniha oğlunu kurtarmak için her şeyi göze alır. Şivenaz kendini korumak için tedbiri elden bırakmaz. Seniha’nın ise ufak bir tedbirsizliği tüm planlarını bozar.
Zeynep vicdanının sesiyle hareket etmeye karar verir. Attığı ilk adım onu ölümle burun buruna getirir. Vembery Abdülhamid’in hazırlattığı ilaç sayesinde iyileşip gözlerini açar. Abdülhamid’e düşmanlarının kim olduğunu söylemeye kararlıdır.
Abdülhamid nihayet sarayın içindeki düşmanların kim olduğunu öğrenebilecek midir? Söğütlü Halil Halid’e doğrulttuğu silahın tetiğini çekebilecek midir? Abdülhamid’in gözü önünde patlayan silah kimin canına kast edecektir?
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