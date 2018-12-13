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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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13.12.2018 - 18:37, Son Güncelleme:

Payitaht Abdülhamid 65. bölüm fragmanında Halil Halid adını temizlemeye çalışıyor

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Payitaht Abdülhamid 65. bölüm fragmanında Halil Halid adını temizlemeye çalışıyor

Payitaht Abdülhamid dizisi yayınlanan 65. bölüm fragmanıyla izleyicilerine heyecan dolu anlar yaşatacak. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Halil Halid adına atılan iftirayı temizlemeye çalışırken Abdülhamid’le karşı karşıya gelir. İşte, Payitaht Abdülhamid dizisinin yeni bölüm fragmanı.

Payitaht Abdülhamid dizisi yayınlanan yeni bölüm fragmanıyla izleyicilerine hareket anlar yaşatacak. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Abdülhamid yaptığı tertibin bozulmaması için zor bir karar alır. İşte, Payitaht Abdülhamid dizisinin yeni bölüm fragmanı.

YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Halil Halid adına atılan iftirayı temizlemeye çalışırken Abdülhamid’le karşı karşıya gelir. Abdülhamid yaptığı tertibin bozulmaması için zor bir karar alır. Söğütlü’ye Halil Halid’i vur emrini verir. Söğütlü’nün aldığı en zor vazifedir.

Sabahattin’in başına açtığı bela Mahmut ve Seniha’yı alt üst eder. Şivenaz ve Fuat Abdülkadir’i avuçlarına almışlardır. Ama gelen bir pusula Abdülkadir’i esaretten kurtarır. Abdülhamid sinsi düşmanlarının kurduğu tuzağı terse çevirmek için müthiş bir tertip kurar. Tertibini yapmak için Hafaya-i devlet defterini açar. Şivenaz Sabahattin’in kurtulabilmesi için Seniha’ya ret edemeyeceği bir teklif sunar. Seniha oğlunu kurtarmak için her şeyi göze alır. Şivenaz kendini korumak için tedbiri elden bırakmaz. Seniha’nın ise ufak bir tedbirsizliği tüm planlarını bozar.

Zeynep vicdanının sesiyle hareket etmeye karar verir. Attığı ilk adım onu ölümle burun buruna getirir. Vembery Abdülhamid’in hazırlattığı ilaç sayesinde iyileşip gözlerini açar. Abdülhamid’e düşmanlarının kim olduğunu söylemeye kararlıdır.

Abdülhamid nihayet sarayın içindeki düşmanların kim olduğunu öğrenebilecek midir? Söğütlü Halil Halid’e doğrulttuğu silahın tetiğini çekebilecek midir? Abdülhamid’in gözü önünde patlayan silah kimin canına kast edecektir?

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