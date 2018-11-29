Payitaht Abdülhamid 63. bölüm fragmanında Abdülhamid zor bir karar vermek zorunda kalıyor
Payitaht Abdülhamid dizisi yayınlanan 63. bölüm fragmanıyla izleyicilerine heyecan seviyesi yüksek dakikalar yaşatmaya devam edecek. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Abdülhamid büyük bir çıkmaza düşmüştür. İşte, Payitaht Abdülhamid dizisinin yeni bölüm fragmanı.
Payitaht Abdülhamid dizisi yayınlanan yeni bölüm fragmanıyla izleyicilerine şoke eden anlar yaşatacak. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Abdülhamid zor bir karar vermek zorundadır. Bir yandan evladı ve en iyi hafiyesi, diğer tarafta devleti ile karşı karşıya kalacaktır. İşte, Payitaht Abdülhamid dizisinin yeni bölüm fragmanı.
YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?
Abdülhamid büyük bir çıkmaza düşmüştür. Bir tarafta evladı ve en iyi hafiyesi, diğer tarafta devleti… Vambery şehzadeyi kurtarmak için harekete geçerken kendisini bekleyen ölümcül tehlikenin farkında değildir. Halil Halid ise kendisine atılan iftirayı temizlemek için Abdülhamid’den bağımsız hareket edecektir.
Fuat işini şansa bırakmayıp büyük bir tuzak hazırlarken, öte yandan Bidar, Şivenaz’ın gerçek yüzünü ortaya çıkartmak için bir oyun hazırlar. Bu arada Şivenaz’ın aradığı fırsatı Abdülkadir ayağına getirir. Yaptığı tertip Abdülkadir ve Naime’yi kahredecektir. Bidar’ın oyunu Şivenaz’ın gerçek yüzünü ortaya çıkaracak mı? Sarayın koridorlarında dolaşan zehir, kimin hayatına kast edecek? Halil Halid ve adamları kendilerine kurulan tuzağa düşecek mi? Abdülhamid devleti için Mehmet Selim ve Halil Halid’i feda edecek mi?
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