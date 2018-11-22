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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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22.11.2018 - 18:12, Son Güncelleme:

Payitaht Abdülhamid 62. bölüm fragmanında Halil Halid ve Tatar başarmaya çalışıyor

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Payitaht Abdülhamid 62. bölüm fragmanında Halil Halid ve Tatar başarmaya çalışıyor

Payitaht Abdülhamid dizisi yayınlanan 62. bölüm fragmanıyla izleyicilerine aksiyon dolu dakikalar yaşatacak. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Abdülhamid Rusya’da kurduğu büyük planın sonucunu beklerken, Halil Halid ve Tatar, Rusya’da canları pahasına Abdülhamid’in verdiği görevi başarmak için uğraşırlar. İşte, Payitaht Abdülhamid dizisinin yeni bölüm fragmanı.

Payitaht Abdülhamid dizisi yayınlanan yeni bölüm fragmanıyla izleyicilerine şoke eden dakikalar yaşatmaya devam edecek. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Fuat, Abdülhamid’i yenmek için kendi saltanatına biat edecek adam arayışına girer. İşte, Payitaht Abdülhamid dizisinin yeni bölüm fragmanı.

YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Abdülhamid Rusya’da kurduğu büyük planın sonucunu beklerken, Halil Halid ve Tatar, Rusya’da canları pahasına Abdülhamid’in verdiği görevi başarmak için uğraşırlar. Şivenaz için ise yolun sonu görünmektedir artık zira Bidar’ın onun hakkında yakaladığı ipuçlarından sonra kurtuluş şansı yoktur. Öte yandan, Naime ve Abdülkadir’in içine çekildikleri tuzağa Seniha da düşer.

Fuat, Abdülhamid’i yenmek için kendi saltanatına biat edecek adam arayışına girer. Bunun için, Abdülhamid’in sadık adamlarının zaaflarını bulup, onları kendi safına çekmeye çalışacaktır. İlk avı İşkodralı olur! Ancak İşkodralı’nın geçmişte işlediği günahın kefaretini Halil Halid ödemek zorunda kalır.

Abdülhamid’in şer ittifakını dağıtmak için yapacağı yeni hamle, Balkanlar üzerinden olacaktır. Fuat ve Şivenaz Abdülhamid’i en güvendiği yerden vurmak isterler… Mehmet Selim iyi niyetinin kurbanı olup Fuatların hain tuzağına düşecek mi? Kapana kısılan Şivenaz’ı neler beklemekte? İşkodralı Fuat’ın tehdidine rağmen Abdülhamid’e sadık kalabilecek mi? Abdülhamid cihan harbini engellemek için yaptığı siyasette başarılı olabilecek mi?

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