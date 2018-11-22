Payitaht Abdülhamid 62. bölüm fragmanında Halil Halid ve Tatar başarmaya çalışıyor
Payitaht Abdülhamid dizisi yayınlanan 62. bölüm fragmanıyla izleyicilerine aksiyon dolu dakikalar yaşatacak. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Abdülhamid Rusya’da kurduğu büyük planın sonucunu beklerken, Halil Halid ve Tatar, Rusya’da canları pahasına Abdülhamid’in verdiği görevi başarmak için uğraşırlar. İşte, Payitaht Abdülhamid dizisinin yeni bölüm fragmanı.
Payitaht Abdülhamid dizisi yayınlanan yeni bölüm fragmanıyla izleyicilerine şoke eden dakikalar yaşatmaya devam edecek. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Fuat, Abdülhamid’i yenmek için kendi saltanatına biat edecek adam arayışına girer. İşte, Payitaht Abdülhamid dizisinin yeni bölüm fragmanı.
YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?
Abdülhamid Rusya’da kurduğu büyük planın sonucunu beklerken, Halil Halid ve Tatar, Rusya’da canları pahasına Abdülhamid’in verdiği görevi başarmak için uğraşırlar. Şivenaz için ise yolun sonu görünmektedir artık zira Bidar’ın onun hakkında yakaladığı ipuçlarından sonra kurtuluş şansı yoktur. Öte yandan, Naime ve Abdülkadir’in içine çekildikleri tuzağa Seniha da düşer.
Fuat, Abdülhamid’i yenmek için kendi saltanatına biat edecek adam arayışına girer. Bunun için, Abdülhamid’in sadık adamlarının zaaflarını bulup, onları kendi safına çekmeye çalışacaktır. İlk avı İşkodralı olur! Ancak İşkodralı’nın geçmişte işlediği günahın kefaretini Halil Halid ödemek zorunda kalır.
Abdülhamid’in şer ittifakını dağıtmak için yapacağı yeni hamle, Balkanlar üzerinden olacaktır. Fuat ve Şivenaz Abdülhamid’i en güvendiği yerden vurmak isterler… Mehmet Selim iyi niyetinin kurbanı olup Fuatların hain tuzağına düşecek mi? Kapana kısılan Şivenaz’ı neler beklemekte? İşkodralı Fuat’ın tehdidine rağmen Abdülhamid’e sadık kalabilecek mi? Abdülhamid cihan harbini engellemek için yaptığı siyasette başarılı olabilecek mi?
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