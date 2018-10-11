Payitaht Abdülhamid 56. bölüm fragmanında Abdülhamid büyük çaba sarf ediyor

Payitaht Abdülhamid dizisi yayınlanan 56. bölüm fragmanıyla izleyicilerine aksiyon dolu anlar yaşatmaya devam edecek. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Abdülhamid devleti ayakta tutmak için var gücüyle çalışmaktadır. Yeni atadığı paşaları vazifelendirir. İşte, Payitaht Abdülhamid dizisinin yeni bölüm fragmanı.

11 Ekim 2018 - 18:25:09 Hürriyet Haber

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Payitaht Abdülhamid dizisi yayınlanan yeni bölüm fragmanıyla izleyicilerine sürükleyici anlar yaşatacak. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Rothshild’in önderliğinde dünyanın para baronları Osmanlı’yı bölmek ve paylaşmak üzere Mısır’da toplanıp anlaşır. İşte, Payitaht Abdülhamid dizisinin yeni bölüm fragmanı.

YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Abdülhamid devleti ayakta tutmak için var gücüyle çalışmaktadır. Yeni atadığı paşaları vazifelendirir. Bu arada, Rothshild’in önderliğinde dünyanın para baronları Osmanlı’yı bölmek ve paylaşmak üzere Mısır’da toplanıp anlaşır.



Halil Halid, Abdülhamid’den yeni vazifesini alır. Payihat’ın sokaklarını saran zehirli bir sarmaşık vardır; sarmaşığın kökünü kazımak için eski arkadaşlarını arar.

Osmanlı’nın ezeli düşmanı Rotschild’in kızı Şivenaz, sahte bir kimlik altında saraya kıymetli bir misafir olarak girmeyi başarır. Naime ve Seniha’yla birlikte tüm haremi kendine hayran bırakır ama Bidar’da onu rahatsız eden bir şey vardır. Bidar’ın güvenini kazanan Zeynep, Bidar’ın kabusları ve hatırladıklarından Şivenaz’a bahseder… Şivenaz, Bidar’ı tamamen susturma kararı alırken, öte yandan Fuat ile birlikte Vambery’yi Abdülhamid’in gözünden düşürmek için harekete geçerler.



Fuat ve Şivenaz hain planlarında başarılı olacak mı? Halil Halid kendini bekleyen tehlikeden nasıl kurtulacak? Abdülhamid Osmanlı’nın bölünmesine engel olmak için ne yapacak?