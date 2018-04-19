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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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19.04.2018 - 18:06, Son Güncelleme:

Payitaht Abdülhamid 47. bölüm fragmanında Parvus amacına yaklaşıyor

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Payitaht Abdülhamid 47. bölüm fragmanında Parvus amacına yaklaşıyor

Payitaht Abdülhamid dizisi yayınlanan 47. bölüm fragmanıyla izleyicilerine aksiyon dolu dakikalar yaşatacak. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Abdülhamid, Parvus’un kendisine vermiş olduğu sandıktaki zehirli tozun etkisiyle giderek hastalanırken, Parvus amacına yaklaşmaktadır. İşte, Payitaht Abdülhamid dizisinin yeni bölüm fragmanı.

Payitaht Abdülhamid dizisi yayınlanan yeni bölüm fragmanıyla izleyicilerine hareketli dakikalar yaşatacağının sinyallerini verdi. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Pavrus, Gertrude Bell ile iş birliği yaparak Abdülhamid’i tahttan indirecek kalkışmayı hızlandırır. İşte, Payitaht Abdülhamid dizisinin yeni bölüm fragmanı.

YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Abdülhamid, Parvus’un kendisine vermiş olduğu sandıktaki zehirli tozun etkisiyle giderek hastalanırken, Parvus amacına yaklaşmaktadır. Pavrus, Gertrude Bell ile iş birliği yaparak Abdülhamid’i tahttan indirecek kalkışmayı hızlandırır. Ayrıca, Sabahattin’i de kendi safına alan Parvus, Mahmud Paşa ve oğlunun arasının giderek açılmasına neden olacaktır.

Tıpkı Parvus’un planladığı gibi ordu yolları tutmuş, hepsi kışlalarından Abdülhamid’i indirmek için çıkmıştır!.. Boğazda ise bir gemi beklemektedir ve eğer “Abdülhamid tahtını bırakmakta direnirse” Saray, içindekilerle birlikte topa tutulacaktır.
Bidar ve haremdekiler, yaklaşan bu büyük tehlikeden habersiz, Abdülhamid’in hastalığının üzüntüsü yaşarken, Handan, Efsun’la olan tartışmasının ardından bebeğini kaybeder. Bebeğini kaybeden Handan, Mehmet Selim’le Efsun'un yakınlaşmasına engel olabilecek mi?.

Mahmud Paşa oğlunun büyük bir ihanetin içinde olduğunu anlayınca, onu ele verecek mi?.

Abdülhamid karşı karşıya kaldığı bu büyük kalkışma karşısında ne yapacak?

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