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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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05.04.2018 - 13:20, Son Güncelleme:

Payitaht Abdülhamid 45. bölüm 2. fragmanı: Düşüşü başlıyor...

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Payitaht Abdülhamid 45. bölüm 2. fragmanı: Düşüşü başlıyor...

Payitaht Abdülhamid 45. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Tarihi TRT 1 dizisi Payitaht Abdülhamid’in yeni bölüm fragmanına ‘Abdülhamid’in düşüşü başlıyor’ sözleri damga vurdu. Parvus yeni bir plan için harekete geçiyor, yeni tuzağıyla birlikte iki seçenek hazırlıyor. İşte Payitaht Abdülhamid 45. bölüm fragmanları ve yeni bölümün kısa bir özeti!

Payitaht Abdülhamid 45. bölümünde Abdülhamid, Parvus’un planını bir kere daha bozup Arap öğrencilerin bombalı saldırıdan kurtulmasını sağlar. Ancak Gertrude Bell, bu durumu lehine çevirir, öğrencilere kendilerini öldürtmek isteyenin Abdülhamid olduğu yalanını söyleyerek ayrılıkçı fikirlerini aşılamaya devam eder.

Abdülkadir’e büyük bir kin besleyen Sabahattin, onu hünkârın gözünden düşürecek bir hamle yapar. Bu olay Bidar ve Seniha’nın da arasının iyice açılmasına neden olacaktır.

Mehmet Selim, geçmişteki büyük aşkına benzeyen Efsun’la karşılaşmıştır. Handan Efsun’u eşinden ve Saraydan uzak tutmanın yollarını arar.

Öte yandan Fehim Paşa, Payitaht’a ölüm yayan uyuşturucunun kaynağına ulaşmak üzeredir. Ancak beklemediği bir hamleyle karşılaşır.

Parvus, darbe planları yaparken Abdülhamid ise vatanı kalkındırmak için fabrikalar açmak üzere harekete geçer. Bu durumu öğrenen Parvus, Abdülhamid’e yeni bir tuzak hazırlayarak karşısına iki seçenek çıkarır.

Abdülhamid ya fabrikalardan vazgeçecek ya da afyon ticaretine yol verecektir.

 

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