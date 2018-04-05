Payitaht Abdülhamid 45. bölüm 2. fragmanı: Düşüşü başlıyor...
Payitaht Abdülhamid 45. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Tarihi TRT 1 dizisi Payitaht Abdülhamid’in yeni bölüm fragmanına ‘Abdülhamid’in düşüşü başlıyor’ sözleri damga vurdu. Parvus yeni bir plan için harekete geçiyor, yeni tuzağıyla birlikte iki seçenek hazırlıyor. İşte Payitaht Abdülhamid 45. bölüm fragmanları ve yeni bölümün kısa bir özeti!
Payitaht Abdülhamid 45. bölümünde Abdülhamid, Parvus’un planını bir kere daha bozup Arap öğrencilerin bombalı saldırıdan kurtulmasını sağlar. Ancak Gertrude Bell, bu durumu lehine çevirir, öğrencilere kendilerini öldürtmek isteyenin Abdülhamid olduğu yalanını söyleyerek ayrılıkçı fikirlerini aşılamaya devam eder.
Abdülkadir’e büyük bir kin besleyen Sabahattin, onu hünkârın gözünden düşürecek bir hamle yapar. Bu olay Bidar ve Seniha’nın da arasının iyice açılmasına neden olacaktır.
Mehmet Selim, geçmişteki büyük aşkına benzeyen Efsun’la karşılaşmıştır. Handan Efsun’u eşinden ve Saraydan uzak tutmanın yollarını arar.
Öte yandan Fehim Paşa, Payitaht’a ölüm yayan uyuşturucunun kaynağına ulaşmak üzeredir. Ancak beklemediği bir hamleyle karşılaşır.
Parvus, darbe planları yaparken Abdülhamid ise vatanı kalkındırmak için fabrikalar açmak üzere harekete geçer. Bu durumu öğrenen Parvus, Abdülhamid’e yeni bir tuzak hazırlayarak karşısına iki seçenek çıkarır.
Abdülhamid ya fabrikalardan vazgeçecek ya da afyon ticaretine yol verecektir.
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