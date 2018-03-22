Payitaht Abdülhamid 43. bölüm fragmanında Parvus oldukça bileniyor
Payitaht Abdülhamid dizisi yayınlanan 43. bölüm fragmanıyla izleyicilerine aksiyon dolu anlar yaşatmaya devam edecek. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Abdülhamid, Parvus’u sadece satranç masasında değil, bütün siyasi hamlelerinde de mat etmekte ve Parvus giderek daha çok bilenmektedir. İşte, Payitaht Abdülhamid yeni bölüm fragmanı.
Payitaht Abdülhamid dizisi yayınlanan yeni bölüm fragmanıyla izleyicilerine hareketli dakikalar yaşatacağının sinyallerini verdi. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Parvus, Ruslar ve Bulgar çeteleri üzerinden oyununa devam ederken, Abdülhamid’i ve Osmanlı İmparatorluğu’nu bu kez uluslararası, büyük bir krizin içine sokacaktır. İşte, Payitaht Abdülhamid yeni bölüm fragmanı.
YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?
Abdülhamid, Parvus’u sadece satranç masasında değil, bütün siyasi hamlelerinde de mat etmekte ve Parvus giderek daha çok bilenmektedir.
Parvus, Ruslar ve Bulgar çeteleri üzerinden oyununa devam ederken, Abdülhamid’i ve Osmanlı İmparatorluğu’nu bu kez uluslararası, büyük bir krizin içine sokacaktır.
Öte yandan, Gertrude Bell, Arap Medeniyetinin yükselmesi için Osmanlı’dan bağımsız olmaları gerektiğini düşünmektedir. Abdülhamid’e karşı gizliden bir stratejik savaş başlatır.
Fehim Paşa, Payitaht’taki afyon ticaretinin önünü kesmeye çalışırken, sarsıcı bir ihanetle karşılaşır.
Bidar Sultan ve Seniha Sultan arasındaki sular bir türlü durulmamaktadır. Seniha Sultan, Mehmet Selim’in ve karısı Handan’ın Saraya gelmesini sağlar. Onun bu hamlesi planladığı gibi Abdülkadir’in ve Bidar Sultan’ın keyfini fena kaçıracaktır.
Rus gemileri Osmanlı sularına girmiş, her şey Parvus’un planladığı gibi işlemektedir... Abdülhamid’in bu defa çıkacak krizin önünü alması çok zor görünmektedir.
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