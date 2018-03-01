Payitaht Abdülhamid 40. bölüm fragmanında sarayda idam kasveti yaşanıyor

Payitaht Abdülhamid dizisi yayınlanan yeni bölüm fragmanıyla izleyicilerine hareketli dakikalar yaşatacağının sinyallerini verdi. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Abdülhamid belalarla baş edebilmek için kendine has bir adalet anlayışı taşıyan sıra dışı birini, Fehim Paşa’yı (Erkan Avcı) görevlendirir. İşte, Payitaht Abdülhamid yeni bölüm fragmanı.

YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Sarayda, Murad’ın ve Hüseyin Paşa’nın idamlarının kasveti yaşanırken, Payitaht’ın başına da yeni ve büyük bir bela sarılmıştır. Abdülhamid bu belayla baş edebilmek için kendine has bir adalet anlayışı taşıyan sıra dışı birini, Fehim Paşa’yı (Erkan Avcı) görevlendirir.



Seniha Sultan, Bidar Sultan’ın kardeş acısını bahane ederek haremin idaresini ister. Bu yeni durum iki kadının arasını yine açacaktır.



Abhazya Prensi’nin kızları Prenses Efsun (Nur Fettahoğlu) ve kız kardeşi Pakize’nin (Buse Varol) Saraya gelişleriyle, Saraydaki dengeler büsbütün değişecektir.



Mahmud Paşa, Saraydaki diğer paşalarla sadrazamlık mevki için rekabete girer. Parvus, Bulgar topraklarında büyük bir isyanın hazırlıklarını yaparken, Abdülhamid en yakınından gelen yeni bir ihanetle sarsılacaktır!