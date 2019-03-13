Patrick Ogunsoto kimdir? Survivor Patrick hakkında merak edilenler
Survivor 2019'da Yunan takımına Patrick Ogunsoto'nun dahil olacağı açıklandı. Bu gelişmenin ardından Patrick Ogunsoto'nun kim olduğu merak konusu oldu. Peki, Patrick Ogunsoto kimdir? İşte, Survivor Patrick hakkında merak edilen tüm detaylar...
Patrick Ogunsoto aslen Nijeryalıdır; fakat kariyerinin büyük bölümünü Yunanistan’da geçirdi. 1983 yılında doğan Patrick Ogunsoto, Yunanistan’da Moudania futbol takımında oynadı. 35 yaşında olan Patrick Ogunsoto 1,79 boyundadır ve Survivor’da iddialı isimlerden biri olarak tanınıyor.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle