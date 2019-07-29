Passengers filminin konusu ne, oyuncuları kimler?
2017 yılında vizyona giren, bilimkurgu ve aksiyon türünde yer alan Passengers filmi, beyaz perdenin ardından izleyici ile buluşuyor. Yönetmen koltuğunda Enigma filmi ile beğeni toplayan Morten Tyldum'un oturduğu ABD yapımı film, sinamaseverler tarafından merak konusu oldu. Peki, Passengers filminin konusu ne, oyuncuları kimler?
Başrollerinde Oscar ödüllü oyuncu Jennifer Lawrence'ın yer aldığı 12 Ocak 2017 yılında vizyona giren Passengers filmi, ekranlara geliyor.Film, Avalon adlı uzay gemisinin, Homestead II adında çok uzak bir koloniye 5000'den fazla kişiyi götürmek üzere, 120 yıl sürecek bir yolculuğunu sürükleyici bir biçimde ele alıyor. İşte, Passengers ile ilgili bilgiler.
Filmin oyuncu kadrosunda Oscar ödüllü Jennifer Lawrence,Chris Pratt, Michael Sheen, Laurence Fishburne, Andy Garcia, Vince Foster, Conor Brophy, Julee Cerda yer alıyor.
PASSENGERS FİLMİNİN KONUSU NE?
Preston'ı canlandırdığı yapımda, Lawrence ise Pratt'in karakteri tarafından yalnız kalmamak için uyandırılan bir diğer yolcu olan New Yorklu yazar Aurora'yı canlandıracak. İkili bu süreçte birbirlerine aşık olsalar da Preston'ın Aurora'nın 100 yıl erken uyandırmış olmasının sebebi olduğunun ortaya çıkması ve gemideki büyük bir teknik arıza ikisi arasındaki gerilimin yükselmesine sebep olacak.
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