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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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29.07.2019 - 19:12, Son Güncelleme:

Passengers filminin konusu ne, oyuncuları kimler?

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Passengers filminin konusu ne, oyuncuları kimler?

2017 yılında vizyona giren, bilimkurgu ve aksiyon türünde yer alan Passengers filmi, beyaz perdenin ardından izleyici ile buluşuyor. Yönetmen koltuğunda Enigma filmi ile beğeni toplayan Morten Tyldum'un oturduğu ABD yapımı film, sinamaseverler tarafından merak konusu oldu. Peki, Passengers filminin konusu ne, oyuncuları kimler?

Başrollerinde Oscar ödüllü oyuncu Jennifer Lawrence'ın yer aldığı 12 Ocak 2017 yılında vizyona giren Passengers filmi, ekranlara geliyor.Film, Avalon adlı uzay gemisinin, Homestead II adında çok uzak bir koloniye 5000'den fazla kişiyi götürmek üzere, 120 yıl sürecek bir yolculuğunu sürükleyici bir biçimde ele alıyor. İşte, Passengers ile ilgili bilgiler.

Filmin oyuncu kadrosunda Oscar ödüllü Jennifer Lawrence,Chris Pratt, Michael Sheen, Laurence Fishburne, Andy Garcia, Vince Foster, Conor Brophy, Julee Cerda yer alıyor.

PASSENGERS FİLMİNİN KONUSU NE?

Preston'ı canlandırdığı yapımda, Lawrence ise Pratt'in karakteri tarafından yalnız kalmamak için uyandırılan bir diğer yolcu olan New Yorklu yazar Aurora'yı canlandıracak. İkili bu süreçte birbirlerine aşık olsalar da Preston'ın Aurora'nın 100 yıl erken uyandırmış olmasının sebebi olduğunun ortaya çıkması ve gemideki büyük bir teknik arıza ikisi arasındaki gerilimin yükselmesine sebep olacak.

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