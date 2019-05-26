Parasite filminin konusu nedir?
Parasite filmi Cannes Film Festivalinde aldığı ödül sonrasında dünya sinema gündeminin en çok konuşulan yapıtları arasında yer aldı. Güney Koreli yönetmen Bong Joonho'nun çektiği Parasite filmi, komedi, gerilim ve dramı içerisinde barındırıyor. İşte, Parasite filminin konusu hakkında bazı bilgiler
Parasite filminin konusu, son günlerde birçok vatandaşın gündeminde yer almaya devam ediyor. Sinemaseverlerin ilgisini çeken filmin konusu ise iki farklı ailenin hikayesini ele alıyor.
Güney Koreli Bong Joonho'nun yönetmenlik koltuğunda oturduğu film, birbirinden tamamen farklı hayatlara ve kişiliklere sahip olan iki ailenin hikayesini konu ediyor. Filmin yönetmen koltuğuna Okja, Snowpiercer, Cinayet Günlüğü, The Host gibi filmlerin başarılı yönetmeni Bong-Joon Ho otururken, Parasite'ın oyuncu kadrosunda Song Kang-Ho, Sun-kyun Lee, Woo-sik Choi, Hye Jin Jang gibi isimler bulunuyor.
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