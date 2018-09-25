Padişah rolünü oynamak çok isterim
Oyuncu Alican Okumuş "Tarihi bir dizide oynamayı çok isterim" açıklamasında bulundu.
Kalk gidelim dizisi oyuncusu Alican Okumuş, ailesinin "Aman okulu bırakma kolunda bir altın bileziğin olsun" isteği üzerine mühendislik bölümünü okuyup mezun oldu.Ancak meslek olarak oyunculuğu seçti.Okumuş oyunculukla alakalı samimi itiraflarda bulundu.
Tarihe çocukluğundan beri çok meraklı olduğunu belirten Okumuş, “Osmanlı dönemine karşı inanılmaz bir merakım var. Padişahların hayatları, vermiş olduğu kararlar merak içinde okuduğum kısımlar. Savaş alanlardan çok, saray içinde vermiş olduğu kararları daha çok merak ediyorum. Çok fazla tarihi kitaplar okuyorum” dedi.
Farklı karakterlere hayat vermek istediğini belirten yakışıklı oyuncu, “Osmanlı döneminde bir padişahı oynamayı çok arzu ediyorum. Tarihsel bir karakteri oynarken hem çok daha fazla araştırma yapıp hem de kendimizi sürekli geliştirebiliriz. Tarihteki karakterlerin birbiriyle ilişkisini okuyacağımız bir sürü kaynak var. Her zaman bir şeyler öğrenirsin. O yüzden geçmişe dönerken daha mutlu olabilirim” açıklamasında bulundu.
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