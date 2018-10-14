Özlem Yılmaz kimdir? Kaç yaşındadır?
Özlem Yılmaz kimdir sorusunun yanıtı diziseverler tarafından araştırılan ve sorgulanan konular arasında yer almaya başladı. Ağlama Anne adlı dizide yer alan Özlem Yıllmaz güzelliğiyle dikkat çeken isimler arasında yer alıyor. Peki, Özlem Yılmaz kimdir? Kaç yaşındadır? İşte hayatı hakkında bilgiler.
Özlem Yılmaz, 17 Temmuz 1986 tarihinde, Bakırköy, İstanbul'da dünyaya geldi. Rize asıllı bir ailenin kızı olan Yılmaz, Kartaltepe İlköğretim Okulu, Kültür Koleji ve Ataköy Cumhuriyet Lisesi okullarında okudu.
Çocukluğundan beri tiyatro sanatçısı olmak isteyen Yılmaz, liseyi bitirmesinin ardından bu isteğini gerçekleştirmek için ünlü tiyatro oyuncusu Müşfik Kenter'den özel ders almaya başladı; ne yazık ki babasının zamansız vefatı nedeniyle bu çalışmaları yarım kaldı.
Bir yıllık bir aranın ardından oyunculuk eğitimine geri dönen Yıldız, Müjdat Gezen Sanat Okulu'na kayıt oldu ve de 2006 yılında Actor Studio bölümünden başarıyla mezun oldu.
İlk olarak 2006 yılında vizyona giren Karagümrük Yanıyor adlı yapım ile adını duyuran Özlem Yılmaz, daha sonra ATV'de yayınlanan drama dizisi Unutulmaz'ın kadrosunda yer aldı. Serhan Yavaş ve Sinem Öztufan ile beraber başrollerinde yer aldığı Unutulmaz'da ablasının nişanlısına aşık olan Eda adlı bir genç kızı canlandıran Yılmaz, başarılı oyunculuğu ile özellikle gençler arasında büyük bir hayran kitlesine sahip oldu.
2012 yılının sonlarında çekilen ve yönetmenliğini Kudret Sabancı'nın üstlendiği başrolünü Volkan Keskin'in oynadığı Karaoğlan adlı filmde de rol aldı.
24 Eylül 2013'te atv'de yayınlanmaya başlayan "Kaçak" dizisinde oynadı.
23 Ocak 2015 tarihinde Atv'de başlayan "Kara Ekmek" adlı dizide başrolde olmak üzere rolleri paylaştıkları Engin Hepileri, Altan Erkekli, Ahmet Levendoğlu, Ushan Çakır, Gülçin Santırcıoğlu, Anıl İlter, Başak Daşman, Elif Can Ongurlar ile dizide oynadı. Dizinin ikinci sezonunda Nihat Altınkaya diziye dahil olmuştur.
Özlem Yılmaz,9 Kasım 2013 tarihinde Ahmet Ayar ile evlendi. 8 mayıs 2015 tarihinde boşandı.
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