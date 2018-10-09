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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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09.10.2018 - 11:11, Son Güncelleme:

Özge Uzun kimdir? Kaç yaşında ve nereli?

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Özge Uzun kimdir? Kaç yaşında ve nereli?

Sunucu Özge Uzun'un kim olduğu merak konusu oldu. Son olarak eşinin yaşadığı sağlık problemleri nedeniyle haberlere konu olan Özge Uzun, uzun yıllardır ekranlarda sunucu olarak yer alan bir isim. Peki, Özge Uzun kimdir? İşte, Özge Uzun hakkında merak edilen tüm detaylar...

Özge Uzun, 22 Ocak 1979 yılında Ankara’da doğdu. 1993 senesinde Radyo Vizyon’da çalışan Erhan Konuk sayesinde yayın hayatına girdi. O dönemlerde TRT spikerlerinin yardımıyla sektöre ait bilgiler edindi. Kariyerine Alem Fm’de adım atan Özge Uzun, NTV kanalında seslendirme işine girdi. Bununla beraber Tv haberciliği eğitimini alan ünlü sunucu, habercilik sektörüne geçiş yaptı. Uzun zaman NTV ekranlarında izleyicileriyle buluşan Özge Uzun, FOX Tv ve CNN Türk’te de spikerlik görevinde bulundu.

2012 senesinde Kanaltürk te sabah programı yapan başarılı sunucu, uzun zaman Tv8 ‘de Haftasonu sabah kuşağı programı olan Erken Baskı ’nın sunuculuğunu yaptı, 2015 yılının ilk günlerinde TRT Haber kanalına geçti. 2004 yılında Volkan Üst ile hayatını birleştiren Özge Uzun’un Dağhan ile Ömür Siva adında 2 çocuğu var.

2015'te eşi Volkan Üst'ten boşanan ancak yeniden barışan Özge Uzun, televizyon yapımcısı ve iletişim uzmanı Volkan Üst'le 2017'de ikinci kez dünya evine girdi. Volkan Üst, geçtiğimiz günlerde kalp krizi nedeniyle ölümden dönmüş, çift oldukça zor günler yaşamıştı.

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