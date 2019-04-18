Özge Uzun kimdir, eşi kim?
Bir süredir eşiyle birlikte Azerbaycan'da yaşayan Özge Uzun, konuk olarak katıldığı programlarla gündeme gelmeye devam ediyor. 2014 yılında sürpriz bir kararla 10 yıllık eşinden ayrılan Özge Uzun, 2 yıl süren ayrılık süreci ardından eski eşiyle yeniden evlendi. Peki, Özge Uzun kimdir, eşi kim?
Özge Uzun, 22 Ocak 1979 tarihinde Ankara’da dünyaya geldi. Kariyerine radyoculukla başladı, 1993 senesinde Radyo Vizyon’da çalışan Erhan Konuk sayesinde yayın hayatına adım attı.
O dönemlerde TRT spikerlerinin yardımıyla sektöre ait bilgiler edindi. Kariyerine Alem Fm’de adım atan Özge Uzun, NTV kanalında seslendirme işine girdi. Bununla beraber Tv haberciliği eğitimini alan ünlü sunucu, habercilik sektörüne geçiş yaptı. Özge Uzun, FOX Tv ve CNN Türk’te de spikerlik görevinde bulundu.
2012 senesinde Kanaltürk te sabah programı yapan başarılı sunucu, uzun zaman Tv8 ‘de Hafta sonu sabah kuşağı programı olan Erken Baskı ’nın sunuculuğunu yaptı, 2015 yılının ilk günlerinde TRT Haber kanalına geçti. 2004 yılında Volkan Üst ile hayatını birleştiren Özge Uzun’un Dağhan ile Ömür Siva adında 2 çocuğu var.
VOLKAN ÜST KİMDİR?
Volkan Üst sunucu Özge Uzun’un eşidir. Çiftin bu evliliklerinden Dağhan isminde bir oğulları ve Ömür Siva isminde bir kızları vardır. Çift daha önce 2013 yılında boşanmış, sonrasında tekrar barışmış ve evlenmişlerdir. Özge Uzun'la ikinci kez nikah masasına oturan 2018 ekim ayında Volkan Üst, geçtiğimiz günlerde kalp krizi nedeniyle ölümden dönmüştü.
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