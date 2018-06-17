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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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17.06.2018 - 18:39, Son Güncelleme:

Özge Ulusoy kimdir? Kaç yaşında ve nereli?

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Özge Ulusoy kimdir? Kaç yaşında ve nereli?

Ünlü manken Özge Ulusoy'un kim olduğu son günlerde merak konusu oldu. Zaman zaman basında yer alan haberler ya da katıldığı programlar sonrası, Özge Ulusoy'un kim olduğunu merak eden vatandaşlar, Özge Ulusoy'un kim olduğuna dair bilgi edinmek için araştırma yapıyor. Peki, Özge Ulusoy kimdir? Kaç yaşında ve nereli?

Magazin camiasının tanınmış isimlerinden Özge Ulusoy'un kim olduğunu, özel yaşamını ve kariyerini merak eden hayranları ve vatandaşlar, Özge Ulusoy'a dair bilgi edinmek için internette araştırma yapıyor. Sosyal medyayı aktif şekilde kullanan ve bir dönem Survivor'a da katılan Özge Ulusoy'un kim olduğunu araştıran vatandaşlar, ünlü manken hakkında detayları öğrenmek istiyor. İşte, Özge Ulusoy hakkında merak edilen detaylar...

ÖZGE ULUSOY KİMDİR?

İzmirli bir ailenin en küçük çocuğu olan Özge Ulusoy, 28 Ekim 1982 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Klasik Bale Bölümü sınavlarını kazanarak ortaokul-lise hayatına orada devam etti. Üniversitenin ilk iki yılını da aynı okulda okuyarak üçüncü sınıfta yatay geçişle Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'na geçti. Orada da bir yıl eğitim aldıktan sonra son senesinde sınıf atlayarak Klasik Bale Bölümü'nden mezun oldu.

2003 yılında katıldığı Miss Turkey güzellik yarışmasında ikinci olacak ünlenen Ulusoy, bunun ardından Panama'da dünyanın en prestijli güzellik yarışması olan Kâinat Güzellik Yarışması'nda (Miss Universe) Türkiye'yi temsil etti.

Profesyonel modellik hayatına Cengiz Abazoğlu defilesi ile adım atan Ulusoy Yıldırım Mayruk, Cemil İpekçi, Vural Gökçaylı, Erol Albayrak, Hakan Yıldırım, Cengiz Abazoğlu, Arzu Kaprol, Özlem Süer, Özgür Masur, Etcetura ve Gamze Saraçoğlu gibi ünlü modacılarla birlikte çalışmıştır.

Oyunculuk alanında da birçok başarılar elde eden Ulusoy, 2007 yılında Senin Uğruna, Arka Sokaklar, Ateşe Yürümek, Kutsal Damacana: Draccola gibi dizi ve filmlerde rol almıştır. Özge Ulusoy, Survivor'ın Türk versiyonu olan, Survivor Ünlüler-Gönüllüler adlı yarışmada Ünlüler Grubu'nda 2 Nisan 2011 tarihinden 6 Haziran 2011 tarihine kadar Dominik Cumhuriyeti'nde yarışmış ve yarışmaya beşinci olarak veda etmiştir.

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