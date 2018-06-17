Özge Ulusoy kimdir? Kaç yaşında ve nereli?
Ünlü manken Özge Ulusoy'un kim olduğu son günlerde merak konusu oldu. Zaman zaman basında yer alan haberler ya da katıldığı programlar sonrası, Özge Ulusoy'un kim olduğunu merak eden vatandaşlar, Özge Ulusoy'un kim olduğuna dair bilgi edinmek için araştırma yapıyor. Peki, Özge Ulusoy kimdir? Kaç yaşında ve nereli?
Magazin camiasının tanınmış isimlerinden Özge Ulusoy'un kim olduğunu, özel yaşamını ve kariyerini merak eden hayranları ve vatandaşlar, Özge Ulusoy'a dair bilgi edinmek için internette araştırma yapıyor. Sosyal medyayı aktif şekilde kullanan ve bir dönem Survivor'a da katılan Özge Ulusoy'un kim olduğunu araştıran vatandaşlar, ünlü manken hakkında detayları öğrenmek istiyor. İşte, Özge Ulusoy hakkında merak edilen detaylar...
ÖZGE ULUSOY KİMDİR?
İzmirli bir ailenin en küçük çocuğu olan Özge Ulusoy, 28 Ekim 1982 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Klasik Bale Bölümü sınavlarını kazanarak ortaokul-lise hayatına orada devam etti. Üniversitenin ilk iki yılını da aynı okulda okuyarak üçüncü sınıfta yatay geçişle Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'na geçti. Orada da bir yıl eğitim aldıktan sonra son senesinde sınıf atlayarak Klasik Bale Bölümü'nden mezun oldu.
2003 yılında katıldığı Miss Turkey güzellik yarışmasında ikinci olacak ünlenen Ulusoy, bunun ardından Panama'da dünyanın en prestijli güzellik yarışması olan Kâinat Güzellik Yarışması'nda (Miss Universe) Türkiye'yi temsil etti.
Profesyonel modellik hayatına Cengiz Abazoğlu defilesi ile adım atan Ulusoy Yıldırım Mayruk, Cemil İpekçi, Vural Gökçaylı, Erol Albayrak, Hakan Yıldırım, Cengiz Abazoğlu, Arzu Kaprol, Özlem Süer, Özgür Masur, Etcetura ve Gamze Saraçoğlu gibi ünlü modacılarla birlikte çalışmıştır.
Oyunculuk alanında da birçok başarılar elde eden Ulusoy, 2007 yılında Senin Uğruna, Arka Sokaklar, Ateşe Yürümek, Kutsal Damacana: Draccola gibi dizi ve filmlerde rol almıştır. Özge Ulusoy, Survivor'ın Türk versiyonu olan, Survivor Ünlüler-Gönüllüler adlı yarışmada Ünlüler Grubu'nda 2 Nisan 2011 tarihinden 6 Haziran 2011 tarihine kadar Dominik Cumhuriyeti'nde yarışmış ve yarışmaya beşinci olarak veda etmiştir.
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